Auch U-21-Nationalspieler Samardzic trifft: Roma erlebt in Udine ein Debakel

Ungeschlagen und breiter Brust war die Roma ins Friaul zum Duell mit Udine gereist - und bekam dann eine deftige Abreibung verabreicht.

Udine überzeugte von Anfang an, stand gut gestaffelt und neutralisierte die Römer auf ganzer Linie. Lediglich Dybala sorgte nach 14 Minuten für einen Aufreger aus Sicht der Gäste, als er an Udine-Keeper Silvestri scheiterte. Zu diesem Zeitpunkt jagten die Giallorossi aber schon einem Rückstand hinterher. In der fünften Minute hatte nämlich Udogie einen zu leichtfertiges Rückspiel von Karsdorp abgefangen und seine Farben anschließend in Führung gebracht.

Lange Zeit war es in Summe kein gutes Spiel. Udine tat nicht mehr als nötig, die Roma spielte völlig uninspiriert. In der 56. Minute patzte dann auch noch Torhüter Rui Patricio, als er einen haltbaren Fernschuss des deutschen U-21-Nationalspielers Samardzic passieren ließ.

Roms Trainer Mourinho konnte keineswegs mit der Leistung seiner Elf zufrieden gewesen sein, erst recht nicht, als man sich noch das 0:3 und das 0:4 fing. Bei beiden Treffern hatte die Abwehr Pereyra zu viel Raum gelassen: Zuerst hob er den Ball aus 15 Metern sehenswert über Rui Patricio hinweg in die Maschen (75.), dann bediente er mustergültig Lovric (82.), der den Endstand markierte.

Udine präsentierte sich stark, wusste vor allem defensiv zu überzeugen sorgte am Ende für die erste Saisonniederlage der Roma, die über weite Strecken sehr uninspiriert ans Werk gegangen war.