Alleiniger Tabellenführer! Napoli zaubert in Udine groß auf

Zum Abschluss des 4. Spieltags ging Außenseiter Udinese Calcio motiviert ins Duell mit der SSC Neapel. Schnell mussten die Venetier aber erkennen, dass der Gast aus dem Süden zu stark war - und vor allem offensiv starke Künstler aufbot. Am Ende stand ein 4:0 für Napoli - und wirklich alle Treffer waren höchst sehenswert.

Sieg Nummer vier dank vier toller Tore: Victor Osimhen & Co. haben in Udine eindrucksvoll gesiegt. Getty Images

Dass mit Udinese Calcio nicht zu spaßen ist, hat sich in dieser Saison schon am 1. Spieltag gezeigt: Hier holten die Venetier beim Duell mit Rekordmeister Juventus ein 0:2 auf, erreichten ein 2:2 - und nahmen den Schwung im Anschluss mit, um zwei Siege (3:0 gegen Venedig, 1:0 bei Spezia Calcio) nachzulegen sowie mit eben jenen sieben Punkten ungeschlagen in den Vergleich mit Top-Team Napoli zu gehen.



Dort startete Udines Team zum Abschluss des 4. Spieltags zwar direkt mit dem erarbeiteten Selbstvertrauen mutig, nach wenigen Minuten aber musste die Elf aber erkennen, dass an diesem Montag kein Kraut gegen die Neapolitaner gewachsen war.

Osimhen, Rrahmani, Koulibaly, Lozano

Festzumachen war dies schlicht und ergreifend an der individuell höheren Klasse der Gäste aus Kampanien, die beim letztendlichen 4:0-Erfolg in gleich allen vier Treffern ihre Höhepunkte fand. Die Tore der Reihe nach: Zunächst wurde Insigne in der 24. Minute perfekt von Mario Rui bedient, lupfte den Ball aus weiterer Entfernung perfekt über Keeper Silvestri hinweg - und Osimhen spitzelte die wohl ohnehin ins Netz fliegende Kugel schließlich sicherheitshalber mit der Spitze über die Linie (24.). Es folgte eine frech herausgespielte Freistoßvariante, bei der die Abwehr Udines komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden war - und Rrahmani am Ende einköpfte (35.).



Kurz nach Wiederbeginn drosch dann Abwehrchef Koulibaly nach überlegter Fabian-Ruiz-Vorlage unhaltbar in die Maschen (52.), während Joker Lozano mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten Winkel das Finale beisteuerte (84.). Dazwischen boten sich weiteren Neapolitanern übrigens noch mehr Gelegenheiten, auf der Anzeigetafel auch ein höheres Ergebnis anzeigen zu lassen.



Serie-A-Spitze

Das Kuriose obendrein: Mit diesen vier unterschiedlichen Torschützen zeigte sich das seit diesem Sommer von Luciano Spalletti trainierte Napoli mal wieder vielseitig in Sachen Abschlusskraft. Denn die aktuellen zehn Saisontreffer haben neun (!) verschiedene Schützen bewerkstelligt - lediglich Innenverteidiger Koulibaly steht bei zwei Toren.



Und das Wichtigste überhaupt: Mit dem 4:0 in Udine glückte den Süditalienern der vierte Sieg im vierten Ligaspiel - was gleichbedeutend war mit der Übernahme der alleinigen Serie-A-Spitze vor den Klubs Inter Mailand, AC Mailand (jeweils 10), AS Rom und Florenz (je 9). Allein ganz oben standen die Neapolitaner zuletzt im Februar 2018.