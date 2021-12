Ibrahimovic trifft spektakulär, Milan patzt dennoch

Nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League kam Milan in der Serie A in Udine nicht über ein 1:1 hinaus - und lieferte so Stadtrivale Inter eine Steilvorlage im Rennen um den Scudetto.

Seitfallzieher ins Glück: Zlatan Ibrahimovic (4.v.li.) trifft zum 1:1. Getty Images