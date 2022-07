Demirbay serviert zweimal, aber Rückschlag für Frimpong

Bayer 04 hat sich in seinem zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Kaprun/Zell am See klar gesteigert und nach dem müden 0:0 gegen Panathinaikos Athen den Serie-A-Klub Udinese Calcio verdient mit 2:1 geschlagen.

Erzielte die Führung: Edmond Tapsoba. IMAGO/Nordphoto