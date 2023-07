Trotz Opendas Tor-Debüt: Leipzig unterliegt Udinese Calcio

RB Leipzig hat das erste Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol verloren. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Rose im österreichischen Lienz Udinese Calcio 1:2 (0:1).

Aus dem Trainingslager von RB Leipzig in Bruneck/Italien berichtet Andreas Hunzinger

Gegen den Tabellenzwölften der vergangenen Saison in der italienischen Serie A begann der DFB-Pokalsieger vor 2550 Zuschauern im Lienzer Dolomitenstadion in der der gewohnten 4-2-2-2-Grundformation, in der in Bitshiabu, Seiwald und Simons drei Neuzugänge ihr Debüt für ihren neuen Arbeitgeber feierten. Zudem durften Nachwuchs-Verteidiger Köhler (18) sowie im Mittelfeld Bayindir (16) in der Startelf ran.

Ex-Leipziger trifft zur Führung

RB hatte von Beginn an mehr Ballbesitz, die besseren Möglichkeiten hatte aber Udine. Zemuras Tor fand wegen Abseits keine Anerkennung (16.), kurz darauf schoss Thauvin freistehend über das RB-Gehäuse (17.). Auf der Gegenseite hatte Sesko die erste Leipziger Chance (26.). In der 30. Minute folgte dann die verdiente Führung der Italiener. Torschütze war ausgerechnet der ehemalige Leipziger Samardzic (21, 9 Bundesligaspiele für RB in der Saison 2020/21), der nach einem Sololauf erfolgreich war.

Nach der Pause schickte Rose eine komplett neue Formation auf den Rasen, in der Rekordtransfer Openda ebenfalls seinen Einstand im RB-Dress gab. Zudem durfte Hennig (17) aus der U 19 ran. Openda brauchte nicht lange, um ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Nach einem Pass von Werner in die Tiefe traf der belgische Nationalstürmer in den rechten Winkel. "Man hat gesehen, dass Loïs uns helfen kann", sagte Rose über Opendas Debüt, "das Tor hat er super gemacht".

Der Treffer des neuen Stürmers konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Denn der eingewechselte Vivaldo traf mit einem von Gvardiol abgefälschten Schuss zum 2:1 für Udinese (83.).

Roses gemischtes Resümee

Rose war aber dennoch nicht unzufrieden mit dem Test. "Wir verlieren ungerne, das ist klar, aber wir sind gesund durchgekommen, wir haben Körner getankt. Das ist das Wichtigste nach einer intensiven Zeit", sagte der RB-Coach, der natürlich auch Verbesserungsbedarf registriert hatte: "Man hat gesehen, dass ein paar Abläufe noch nicht stimmen und wir im Pressing noch nicht da sind, wo wir hinwollen." Zudem, so Rose weiter, "waren wir in bestimmten Situationen mit Ball noch zu unsauber. Trotzdem habe ich gesehen, dass die Jungs anschieben wollten und dass wir die Meter gemacht haben, die wir brauchen."

RB Leipzig: Blaswich (46. Zingerle) - Henrichs (46. Novoa), Orban (46. Hennig), Köhler (46. Gvardiol), Bitshiabu (46. Raum) - Kampl (46. Schlager), Seiwald (46. Haidara) - Bayindir (46. Moriba), Dani Olmo (46. Carvalho) - Sesko (46. Openda), Simons (46. Werner)

Udinese Calcio: Silvestri (46. Padelli) - Perez (80. Pejicic), Bijol (80. Cocetta), Masina (61. Guessand) - Ebosele (61. Kamara), Samardzic (74. Quina), Walace (74. Camara), Zemura (74. Abankwah) - Thauvin (61. Zarraga), Lovric (74. Vivaldo) - Beto (61. Lucca)