UConn gewinnt Finale der "March Madness"

Die University of Connecticut hat die Meisterschaft im College-Basketball gewonnen. Die UConn Huskies setzten sich im NCAA-Endspiel gegen die San Diego State University mit 76:59 durch.

Die Trophäe ging an die University of Connecticut. IMAGO/USA TODAY Network

Für die Universität aus Mansfield im US-Bundesstaat Connecticut war es nach 1999, 2004, 2011 und 2014 der fünfte Titel der Uni-Geschichte. 2011 unter anderem mit dem heutigen NBA-Star Kemba Walker (Dallas Mavericks), 2014 mit Shabazz Napier (Washington Wizards).

Die Huskies gewannen jede ihrer sechs Partien des College-Turniers mit zweistelliger Punktedifferenz, seit 1985 war das nur fünf anderen Teams geglückt.

"Sie haben uns vor der Saison beerdigt, sie haben uns in der Mitte der Saison beerdigt. Wir waren zu Beginn des Jahres nicht einmal im Ranking - wir wollten etwas beweisen", sagte Huskies-Coach Dan Hurley: "Aber wir wussten, auf welchem Niveau wir auch in dieser dunklen Zeit spielen können. Dieser Titel bedeutet alles."

Das Finalturnier der vier besten Teams wurde im NRG Stadium in Houston ausgetragen, wo gewöhnlich das Football-Team der Houston Texans seine NFL-Spiele absolviert. 72.423 Zuschauer verfolgten das NCAA-Endspiel.

Sanogo ist "Most Outstanding Player"

Tristen Newton war in Houston mit 19 Punkten Topscorer der Partie, Center Adama Sanogo (17 Punkte) wurde als bester Spieler im Turnier ausgezeichnet.

Das NCAA-Finale wie auch das gesamte Turnier im College-Basketball nimmt in den USA eine große Bedeutung ein. In der vergangenen Saison sahen 18 Millionen Zuschauer am Fernsehen zu. Die NBA pausiert am Tag des NCAA-Finales. Die besten Talente der NCAA werden in einer jährlichen Talentziehung, dem Draft, von NBA-Teams ausgewählt.