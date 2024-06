U21-Weltmeister wird zum ersten "Nachwuchsspieler der Saison" ausgezeichnet

Zum ersten Mal wird der "Nachwuchsspieler der Saison" der 1. Handball-Bundesliga geehrt. Ein U21-Weltmeister erhält aufgrund seiner Leistungen in der Saison 2023/24 für seinen Klub und die Nationalmannschaft die Auszeichnung.

Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin wird als „Nachwuchsspieler der Saison" in der Handball-Bundesliga ausgezeichnet. Der 21-Jährige (31.07.2002) setzte sich bei der erstmals durchgeführten Wahl (durch die Trainer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Erstligaclubs) knapp gegen U21-Weltmeisterkollege Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf) und Neu-A-Nationalspieler Marko Grgic (ThSV Eisenach) durch.

Wichtige Säule bei den Füchsen und im Nationalteam

Nachdem Lichtlein im vergangenen Sommer die deutsche U21 als WM-MVP zum Titel geführt hatte, zeigte er auch in der Bundesliga eine beeindruckende Entwicklung. Mit nur 21 Jahren kam er in 33 von 34 Partien für die Füchse Berlin zum Einsatz, führte gekonnt Regie und die Hauptstädter sowohl zur Vizemeisterschaft als auch zur Champions League-Qualifikation.

Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse, der Nils Lichtlein seit der Jugend betreut, zeigt sich sehr stolz: "Ich freue mich sehr für Nils. Er hat sich diesen Titel in den letzten Jahren hart erarbeitet. Die Entwicklung unseres Angriffsspiels ist stark mit seinem Namen verbunden. Wenn Lasse Andersson und Mathias Gidsel im Mittelpunkt stehen, so ist Nils oft derjenige, der die Situation für die beiden vorbereitet. Neben den vielen Assists hat er gerade zum Ende der Saison auch nochmals deutlich mehr eigene Torgefahr ausgestrahlt."

Der Neffe von HBL-Rekordspieler Carsten Lichtlein spielt bereits seit 2016 im Fuchsbau und feierte im Nachwuchsbereich der Berliner mehrere deutsche Meisterschaften. Sein Bundesligadebüt gab der Linkshänder 2021 und lief zudem von 2021 bis 2023 mit einem Zweitspielrecht für den 1. VfL Potsdam in der 2. HBL auf.

Nach dem U21-Weltmeistertitel folgte im vergangenen Jahr die Nominierung für die A-Nationalmannschaft sowie im Januar die Teilnahme an der Heim-EM, die Lichtlein mit dem deutschen Team auf dem vierten Rang abschloss.

Erstmalige Verleihung

Die tragende Rolle, die Nils Lichtlein bereits in jungen Jahren bei einem Bundesligisten einnimmt, sowie seine Entwicklung hin zum A-Nationalspieler "zeigen exemplarisch die Bedeutung einer erfolgreichen Nachwuchsförderung von vielversprechenden Talenten", erklärt die HBL in einem offiziellen Statement.

"Um dies öffentlichkeitswirksam zu unterstreichen, zeichnet die HBL GmbH in der Saison 2023/24 im Rahmen ihrer etablierten Awards, die am Saisonende vergeben werden, erstmals auch den "Nachwuchsspieler der Saison" aus", so die HBL weiter.

97 Jung-Profis in der Auswahl

Für diese Wahl standen insgesamt 97 Jung-Profis zur Auswahl, die nicht vor dem 01. Juli 2002 geboren sind. Die Trainer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Erstligisten konnten dann aus einer Vorauswahl von sechs Namen wählen, die bei mindestens 50 Prozent der Bundesligapartien ihrer Clubs auf dem Spielberichtsbogen standen. Neben Lichtlein, Fischer und Grgic waren dies David Moré, Lion Zacharias (beide Rhein-Neckar Löwen) und Mika Laurin Sajenev (SC DHfK Leipzig).

Die offizielle Auszeichnung von Lichtlein erfolgt im Rahmen des Handball Super Cups, mit dem die HBL am 31. August 2024 im die neue Saison eröffnet. Beim Handball Super Cup sollen auch der "Nachwuchstrainer der Saison" sowie die "Schiedsrichter der Saison" persönlich geehrt werden.

Mehr zu Nils Lichtlein: Der Jung-Nationalspieler im Porträt