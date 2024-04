U21-Weltmeister kehrt zu den Füchsen Berlin zurück

Nach zwei Jahren beim VfL Potsdam kehrt Max Beneke in der kommenden Saison zurück zu den Füchsen Berlin. Dort wird der U21-Weltmeister ein fester Bestandteil des Bundesligateams.

Max Beneke, Topscorer der 2. Handball-Bundesliga beim VfL Potsdam, kommt zur neuen Saison wieder zurück zu den Füchsen Berlin und wird für die nächsten drei Jahre fester Bestandteil des Teams von Trainer Jaron Siewert. Zuvor war hatte der Potsdamer Rückraumspieler, der mit einem Zweitspielrecht für die Füchse ausgestattet worden war, parallel beim Bundesligisten ausgeholfen.

Die Füchse Berlin und der 20-Jährige haben sich auf eine neue Vertragslaufzeit bis 2027 geeinigt. Das gab der Bundesligist heute bekannt.

Beneke "ideale Ergänzung zu Mathias Gidsel"

"Max ist einer der herausragenden Figuren in der zweiten Handball-Bundesliga und hat mit den parallelen Einsätzen in der Bundesliga und im Europapokal bei den Füchsen seine Bedeutung schon unter Beweis gestellt. Er stößt jetzt wieder fest zum Kader der Füchse Berlin, und ich freue mich sehr für ihn und für uns als Verein", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning zu der Entscheidung.

"Ich gehe davon aus, dass er nächste Saison reif genug ist, in der Bundesliga zu spielen, und deshalb ist er für uns die ideale Ergänzung zu Mathias Gidsel", meinte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar und führte aus: "Ich bin mir sicher, dass er sich nochmal steigern wird, wenn er vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft wird und permanent mit Jaron, Max und den Jungs arbeitet und trainiert."

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. In den letzten Jahren war ich bei den Füchsen Berlin eher der Springer und habe nur sporadisch integriert werden können. Jetzt will ich ein fester Bestandteil der Mannschaft sein, von den erfahrenen Spielern lernen und hier bei den Füchsen meine sportliche Entwicklung fortsetzen", so Max Beneke selbst.

Die Karriere von Max Beneke

Max Beneke startete mit fünf Jahren seine Handballkarriere beim HSV Peenetal Loitz und wurde mit elf Jahren zufällig von einem Potsdamer Trainer entdeckt, der ihn zum 1. VfL Potsdam und ins dortige Internat der Sportschule Potsdam holte. 2019 wechselte er zu den Füchsen Berlin, mit deren A-Jugend der 1,98 Meter große Rückraum Rechts in der Saison 2020/21 die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft feierte.

In der Saison 2021/2022 debütierte der Linkshänder in der EHF European League und in der Handball-Bundesliga. Zudem gewann er in diesem Jahr mit dem Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB) die Schulweltmeisterschaft in Belgrad. 2022 kehrte er zum 1. VfL Potsdam zurück und hat sich dort unter Trainer Bob Hanning zu einem der Leistungsträger entwickelt.

Mit derzeit 247 Toren, davon 88 Siebenmeter, führt er mit deutlichem Abstand die Torschützenliste der 2. HBL an. Er wurde 2023 mit der U21-Nationalmannschaft Weltmeister und gab im April 2023 im EHF EURO Cup sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.