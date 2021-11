U21: "Knallharte Analyse" - Di Salvo & Co. beschwören Reaktion nach Debakel

Drei Tage nach der heftigen 0:4-Abfuhr gegen Polen berichteten U-21-Trainer Antonio Di Salvo und Innenverteidiger Malick Thiaw von einer deutlichen Aussprache und gelobten Besserung. Ob die nachhaltig gelingt, werden allerdings erst die Rückspiele in Israel und Polen im nächsten Jahr zeigen.

Der Schock war aus Di Salvos Gesicht gewichen, der U-21-Cheftrainer wirkte aufgeräumt, als er am Montagnachmittag von der Aufarbeitung des unerwarteten Debakels gegen Polen berichtete: "Wir haben Werte bei uns im U-21-Team, da geht es vor allem um offene und ehrliche Kommunikation. Da erwarte ich auch von den Spielern, dass sie ihre Meinung sagen. Nach diesem Spiel war es angebracht, offen und deutlich eine knallharte Analyse der Fehler zu machen. Das Abwehrverhalten war nicht gut, dass wissen wir alle."

Die Fehlerkette begann allerdings schon bei den Offensivkräften, die anfangs wenig Bälle hielten und viele verloren, endete aber logischerweise in der Viererkette. Dort hat sich Schalkes Malick Thiaw innen über die vergangenen Partien einen Stammplatz erarbeitet, war unter anderem durch eine exzellente Kopfballchance in der zweiten Hälfte noch der Beste des Quartetts am Freitag, jedoch auch weit weg von einer guten Tagesform.

Thiaw: "Wir sind Deutschland. Das darf uns nicht passieren."

"Wir haben als gesamtes Team die ersten 20 Minuten verschlafen, waren mental nicht da. Die Polen waren uns in den Basics überlegen, haben die Zweikämpfe angenommen. Wir hatten keine gute Kommunikation, hatten zu große Abstände auch hinten in der Kette", schilderte Thiaw einige der schmerzhaften Analyse-Erkenntnisse und verriet: "Die Mannschaft war sehr wütend und sehr enttäuscht. Wir sind Deutschland, wir haben nicht erwartet, gegen Polen 0:4 zu verlieren. Das darf uns nicht passieren. Das ist jedem bewusst."

Ob es wieder passieren wird? Die Antwort auf diese Frage wird man erst nach den Rückspielen bei den direkten Konkurrenten um den Sieg in der EM-Qualifikationsgruppe B kennen. Im März 2022 geht es zunächst bei den aktuell punktgleichen Israelis und dann im letzten Quali-Spiel im Juni in Polen, die derzeit zwei Punkte weniger haben, ans Eingemachte. Auch Thiaw weiß, dass Fußball-Zwerg San Marino am Dienstagabend in Ingolstadt (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) kein Gradmesser sein wird: "Wir wissen, dass das gegen San Marino nicht alles vergessen sein wird. Aber das ist unser erster Schritt. Da sollte jeder wieder an sein Leistungslimit kommen und als Mannschaft müssen wir kompakt auftreten."

Auch wenn der Gegner die DFB-Junioren mit Blick auf den 6:0-Sieg im Hinspiel mutmaßlich kaum fordern wird, will natürlich auch Di Salvo kurzfristig eine Steigerung sehen: "Jetzt geht es darum, aus den Fehlern zu lernen, nach vorne zu blicken, auch die positiven Aspekte des Spiels gegen Polen mitzunehmen, anzupacken und eine Reaktion zu zeigen." Diese wird auch in einer von Einseitigkeit geprägten Partie in Elementen wie Körpersprache, Passpräzision, Zielstrebigkeit, Torhunger und Kontersicherung zu überprüfen sein.

Nachdem die beiden Aushilfsrechtsverteidiger Jean-Manuel Mbom (Rotsperre) und Roberto Massimo, den wie Innenverteidiger Marton Dardai ein Infekt erwischt hat, bereits abgereist sind, muss Di Salvo hinten rechts noch mehr als ohnehin schon improvisieren. Als Kandidaten nannte er die Sechser Eric Martel und Yannik Keitel.