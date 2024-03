U20 von Deutschland mit Unentschieden gegen die Schweiz

Beim ersten Heim-Länderspiel des Jahres 2024 in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Slowenien hat sich die männliche U20-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes im baden-württembergischen Großbottwar 28:28 (12:12) von der Schweiz getrennt. Am Samstag steigt das "Rückspiel" in Schaffhausen.

Elias Newel rettete Deutschland das Remis Marco Wolf