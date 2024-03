U20-Nationalteam kämpft bis zum Schluss um jedes Tor

Die DHB-Mädels verlieren das Auftaktspiel beim Vier-Nationen-Turnier in Ungarn mit 30:33 gegen den Europameister.

Zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers im ungarischen Dabas hat sich die weibliche U20-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes gegen Gastgeber Ungarn ordentlich verkauft. Der amtierende U19-Europameister des Vorjahres war erwartungsgemäß aber die stärkere Mannschaft und setzte sich mit 33:30 (14:11) durch. Ein respektables Ergebnis gemessen an den Resultaten des EM-Siegers, der im Sommer das Endspiel gegen Dänemark mit neun, und das Halbfinale gegen Rumänien mit acht Toren Vorsprung für sich entschieden hatte.

"Bei den Ungarinnen sind einige Spielerinnen schon in der Champions League und der 1. Liga unterwegs", ging U20-Bundestrainer Christopher Nordmeyer auf die besondere Qualität des Gegners ein. Deutschland bekam diese von Anfang zu spüren. Die Abwehr bekam den flüssigen und schnörkellosen Positionsangriff nicht unterbunden und auch der Angriff

zeigte in der Anfangsphase Respekt vor einer der dominierenden Mannschaften im weiblichen Nachwuchshandball der vergangenen Jahre.

Aufholjagd

Nordmeyer: "Wir haben uns leider nicht die klaren Chancen herausgespielt und waren hinten nicht aggressiv genug." Schon nach vier Minuten lag die DHB-Auswahl mit 1:5 zurück. Als die Deckung im Laufe der ersten Halbzeit allmählich besser den Zugriff und der Angriff die Lücken fand, schloss Nordmeyers Team nach 4:10-Rückstand zum 11:14-Pausenergebnis auf. Deutschland überzeugte mit Ausgeglichenheit. Die elf Tore im ersten Durchgang verteilten sich auf neun (!) Spielerinnen.

Nach Wiederbeginn setzen der EM-Elfte seinen Aufschwung zunächst fort. Marie Weiss parierte direkt einen Siebenmeter und Sabrina Tröster besorgte per Tempogegenstoß den Anschluss zum 15:16 (36.).

Die Magyaren reagierten angestachelt und legten postwendend den Schalter um. In einer Überzahlsituation begann ein 5:0-Lauf zum 21:15. Deutschland kam in der Abwehr nun einige Male zu spät, was Gegentreffer oder Siebenmeter - in der Summe waren es am Ende zehn - zur Folge hatte. Dass es nach einer Dreiviertelstunde 25:18 stand, entmutigte Nordmeyers Mädels keineswegs. Sie waren weiterhin um das bestmögliche Ergebnis bemüht und setzten zu einem bravourösen Endspurt an.

"Auch wenn die Ungarn ein paar Wechsel vorgenommen haben, muss man erst einmal besser sein", sagte der Trainer. Mit vier Treffern in Folge bewies Deutschland am Ende noch einmal Moral und holte sich ein gutes Gefühl für das zweite Turnierspiel am Freitag ab 17.30 Uhr gegen Dänemark. Es wird der nächste schwere Brocken - nach dem Europameister geht es gegen den Silbermedaillengewinner, der seinen Turnierauftakt gegen Frankreich mit 25:33 verlor. Nordmeyer: "Nach diesem ordentlichen Auftakt sind die Mädels top motiviert, Dänemark am Freitag zu schlagen. Das ist uns schon einmal gelungen. Jetzt wollen wir die Wiederholung schaffen."

Deutschland: Weiss, Lorisch - Fuchs (2), Fodjo (1), Tröster (2), Probst (2), Gaubatz (2), Kühne (5), Ehlert, Bianco (3), Däuble (5), Röpcke (1), Ruwe (4), Wipper, Petzold (1), Pfundstein (2).