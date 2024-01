U20-Nationalspielerin verlässt Kurpfalz Bären

Die Kurpfalz Bären müssen ab dem Sommer ohne eine U20-Nationalspielerin auskommen: Gianina Bianco wechselt innerhalb der 2. Frauen-Bundesliga.

Gianina Bianco geht den nächsten Entwicklungsschritt ihrer noch jungen Karriere und schließt sich zur Saison 2024/2025 Liga-Konkurrent Frisch Auf Göppingen an. Während die Bären mitten im Abstiegskampf stecken, peilt Göppingen den Aufstieg an.

"Natürlich hätte ich Gigi gerne ein weiteres Jahr hier bei uns gesehen, ich glaube auch, dass das ihrer Entwicklung keinen Abbruch getan hätte", so Trainerin Franzi Steil, die den Schritt der 19-Jährigen dennoch nachvollziehen kann.

Steil: "Es ist legitim"

"Es ist legitim, dass sie auf professionellerer Ebene trainieren und spielen möchte. Da haben beide Vereine unterschiedliche Möglichkeiten."

Bianco wechselte zur Saison 2022/2023 aus Bietigheim an den Altrhein und hat sich zu einer echten Stütze entwickelt. Vor allem im Abschluss zeigt sich die Studentin extrem konsequent, erzielte im bisherigen Saisonverlauf 48 Treffer in 13 Partien.

Bianco will sich mit Klassenerhalt verabschieden

Von den Bären will sich die U20-Nationalspielerin mit dem Klassenerhalt verabschieden und verspricht bis zum Ende der Spielzeit vollen Einsatz. "In Ketsch habe ich sehr viele Möglichkeiten bekommen mich zu entwickeln. Mit der Mannschaft und dem Trainerteam hat es extrem viel Spaß gemacht zu wachsen", so Bianco.

Geschäftsführer Armin Wagner empfindet den Wechsel auch als Kompliment für die Bären: "Wir haben uns als Credo immer auferlegt, jungen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben zu spielen. Das ist das Wichtigste, wenn man jung ist. Gigi hat sich diesen Wechsel verdient und wir wünschen ihr alles Gute."