U20-Nationalmannschaft unterliegt Ungarn in letzter Sekunde

Mit dem Schlusspfiff kassierte die deutsche U20-Nationalmannschaft beim zweiten Testspiel in Ungarn am Samstagabend eine unglückliche 26:27 (14:16)-Niederlage.

In der Schlussphase in Tiszakécske hatte die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger sich toll herangekämpft, die Führung übernommen, konnte diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit retten - auch wenn der Siegtreffer nicht unumstritten war, denn viele hatten ein Stürmerfoul gesehen. Mit sechs Treffern war Marvin Siemer bester deutscher Werfer vor dem Duo Tobias Anselm und Connar Battermann mit je fünf Toren.

"Ich will das Fazit nicht an der letzten Situation aufhängen, denn wir hatten vorher mehrfach die Chancen zur Führung, haben da aber zwei, drei freie Bälle nicht genutzt. Daher ist es schade, dass wir uns für den tollen Kampf nicht belohnt haben, zumindest mit einem Punktgewinn", sagte Bundestrainer Martin Heuberger.

Ausgeglichene Partie

Am Freitag hatte die DHB-Auswahl den ersten Test 32:29 (20:15) - und dabei vor allem in der ersten Hälfte überragend gespielt. Am Samstag war die Partie deutlicher ausgeglichener: Ungarn führte zunächst 3:1, dann fand die deutsche Mannschaft, die ohne den angeschlagenen Anton Preußner spielen musste, ihren Rhythmus, auch weil Julian Buchele im Tor stark hielt, ehe sich die Gastgeber auf 12:8 (21. Minute) absetzten. Die folgende Auszeit von Martin Heuberger zeigte Wirkung - die Defensive stand sicherer, im Angriff stieg die Effizienz - und beim 12:13 war die DHB-Auswahl wieder in Schlagdistanz.

"Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen wie am Freitag, die Ungarn waren sehr bissig in der Abwehr und haben uns den Schneid abgekauft. Wir haben uns viele einfache Ballverluste geleistet und zurecht mit zwei Toren hinten gelegen", lautete die Halbzeitbilanz des Bundestrainers.

Nach dem 16:14-Pausenstand war die Partie absolut auf Augenhöhe - auch wenn die Ungarn bis zu 47. Minute konstant mit einen oder zwei Treffern vorne lagen, auch weil sie sich auf ihren sehr guten Torwart Nandor Györi verlassen konnten. Dann aber gelang David Móré beim 21:21 der erste Ausgleich nach dem 7:7 - und der Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen sorgte in Überzahl beim 23:22 auch für die erste deutsche Führung (53.).

Und ab dann ging es Schlag auf Schlag: nach dem 24:23 vergab die deutsche Mannschaft zwei Chancen, die Ungarn nutzten das zum 25:24 aus - Heuberger nahm seine letzte Auszeit. Zweimal gelang der DHB-Auswahl noch der Ausgleich, aber nach der letzten ungarischen Auszeit 19 Sekunden vor dem Ende sorgte Richard Csanalosi mit dem Schlusspfiff für den Siegtreffer zum 27:26.

Heuberger: "Nicht die optimalen Rahmenbedingungen"

Obwohl zahlreiche Spieler im Vorfeld des Lehrgangs abgesagt hatten oder wegen Abiturprüfungen nicht den kompletten Lehrgang absolvieren konnte, war Heuberger mit der Woche in Frankfurt und Ungarn zufrieden: "Diejenigen, die da waren, haben gut trainiert diese Woche und auch gut gespielt. Es waren zwei gute Tests mit Blick auf die EM, auch wenn es aus unterschiedlichen Gründen nicht die optimalen Rahmenbedingungen waren, die ich mir als Trainer wünsche. Wir hatten in beiden Spielen Höhen und Tiefen, haben Alternativen gefunden, speziell in der Abwehr. Jetzt gehen die Spieler erstmal in ihre Klubs, haben dann ein paar freie Tage, um den Kopf freizubekommen. Und dann startet die direkte Vorbereitung", blickt Heuberger voraus.

Bei der U20-Europameisterschaft in Slowenien (10. bis 21. Juli) trifft die deutsche Mannschaft in Vorrundengruppe B auf Portugal, Serbien und Griechenland. Vor der EM steht noch das Turnier im schweizerischen Kloten vom 28. bis 30. Juni mit Spielen gegen Spanien, Frankreich und die Schweiz auf dem Programm. Danach absolviert das Team vom 4. bis zum 9. Juli ihr letztes Trainingslager in Landshut und tritt am Samstag, 6. Juli, um 15.30 im Sportzentrum West zur letzten EM-Generalprobe gegen die Auswahl von Italien an.

In Tiszakécske: Ungarn - Deutschland 27:26 (16:14)

Deutschland:

Julian Buchele (Frisch Auf! Göppingen)

Frederik Höler (Füchse Berlin)

David Móré (Rhein-Neckar Löwen/3/2)

Jarnes Faust (THW Kiel/1)

Elias Newel (HC Oppenweiler/Backnang/2)

Marvin Siemer (Füchse Berlin/6/1)

Torsten Anselm (SG Pforzheim/Eutingen/5)

Tim Gömmel (HC Erlangen/2)

Anton Preußner (Füchse Berlin)

Henri Pabst (THW Kiel)

Magnus Grupe (Rhein-Neckar Löwen)

Nicholas Schley (Füchse Berlin)

Jan Schmidt (TSV Bayer Dormagen/1)

Leif Haack (HSG Ostsee/1)

Connar Battermann (TBV Lemgo/5)

Frederik Sondermann (TSV Bayer Dormagen)

Beste Werfer Ungarn: Kovacs, Kathi, Csanalosi (alle 4)

Siebenmeter: 2/5 ; 3/4

Strafminuten: 6/6