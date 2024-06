U20-Junioren zeigen Reaktion im zweiten Spiel der Airport Trophy

Nach der 30:35-Auftaktniederlage gegen Spanien zeigte die deutsche U20-Auswahl im zweiten Spiel der Airport Trophy in der Schweiz eine Reaktion und konnte sich gegen Frankreich mit 32:28 (19:14) durchsetzen.

"Gegen die Spanier hatten wir 50 Minuten mitgehalten, dann aber nicht mehr ruhig weitergespielt, heute hat die Mannschaft aus diesem Spiel gelernt. Deswegen kann ich ein insgesamt positives Fazit ziehen", so U20-Bundestrainer Martin Heuberger.

Wie schon am Vorabend gegen Spanien waren die ersten 20 Minuten völlig ausgeglichen. Aber nach dem 10:10 legte die deutsche Mannschaft los wie die Feuerwehr - mit einer starken Defensive und der von Heuberger geforderten besseren Chancenverwertung. Beim 16:11 in der 27. Minute stand der erste Fünf-Tore-Vorsprung auf der Anzeigetafel und nicht einmal die Rote Karte gegen Jan Schmidt kurz darauf führte zu einem Bruch im Spiel der DHB-Auswahl, die mit einem 19:14-Vorsprung in die Kabine ging.

Zehn dieser 19 Treffer gingen auf das Konto der jeweils fünffachen Torschützen Móré und Siemer von Außen. Dementsprechendes Lob für die Außen gab es nach dem Spiel von Heuberger: "Wir haben zwei Drittel unserer Treffer von außen erzielt, haben tolle Ballstafetten gesehen, waren geduldig und haben unsere Chancen herausgespielt. Das hat Spaß gemacht."

Nachdem beide Teams etwas schleppend in die zweite Hälfte kamen, nutzte die deutsche Mannschaft eine doppelte Überzahl zur Vorentscheidung mit einem 3:0-Lauf zum 22:14. Weil die Deckung bärenstark stand und Torwart Frederik Höler über mehrere Minuten sein Tor vernagelte, erzielte Frankreich in den ersten 15 Minuten nach dem Wechsel nur drei Treffer, Deutschland führte 26:17.

Im Gefühl des sicheren Sieges vergab die DHB-Auswahl dann einige Chancen, deckte nicht mehr so aggressiv - und auch weil sich die französischen Torhüter steigerten, kam der Gegner heran. Beim 31:26 drei Minuten vor dem Ende versuchte Heuberger diese Schwächephase mit einer Auszeit zu stoppen. "Es war schade, dass wir diesen deutlichen Vorsprung nicht verwaltet haben und Frankreich wieder ins Spiel gebracht haben. Allerdings spielten wir in der Schlussphase auch oft in Unterzahl", so der Bundestrainer.

Im letzten Turnierspiel am heutigen Sonntag (30. Juni, 13.30 Uhr) trifft Deutschland auf den noch punktlosen Gastgeber Schweiz. "Nun wollen wir auch gegen die Schweiz gewinnen, um mit einem positiven Gefühl in die letzte EM-Vorbereitungsphase in Landshut zu gehen", blickt Heuberger auf den Turnierabschluss. Mit 2:2 Punkten liegt Deutschland hinter Spanien (4:0) und gleichauf mit Frankreich (2:2). Alle Partien werden als Livestream unter www.handballtv.ch übertragen.

Deutschland - Frankreich 32:28 (19:14)

Deutschland: Julian Buchele, Frederik Höler; David Móré (6/3), Jarnes Faust (4), Elias Newel (3), Marvin Siemer (9/1), Torsten Anselm, Fritz Haake, Tim Gömmel (1), Anton Preußner (2), Henri Pabst (2), Magnus Grupe (1), Nicholas Schley, Jan Schmidt (1), Leif Haack (1), Connar Battermann (1), Florian Scheerer (1)

bester Werfer Frankreich: Keylian Traore (6)

kli, DHB

Spielplan Airport Trophy