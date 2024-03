U20: Christopher Nordmeyer reist mit 19 Spielerinnen nach Tschechien

Bundestrainer Christopher Nordmeyer reist mit der weiblichen U20 des DHB in der Vorbereitung auf die Juniorinnen-WM im Sommer für einen Lehrgang und zwei Handball-Länderspiele nach Tschechien.

Nieke Kühne und 18 weitere Spielerinnen bereiten sich in Naumburg und Tschechien auf die WM im Sommer vor. Sascha Klahn

Während die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Anfang April um die finalen Punkte der EHF EURO Qualifiers in Heidelberg kämpft, führt die Juniorinnen-Auswahl damit ihre Vorbereitung auf die im Sommer anstehende U20-Weltmeisterschaft im Handball fort.

Hierzu trifft sich Bundestrainer Christopher Nordmeyer am 1. April mit den neunzehn von ihm nominierten Spielerinnen im Jugend- und Sporthotel Naumburg zu einem Lehrgang. Im Anschluss an die Trainingsmaßnahmen reist das Team nach Slaný in Tschechien, um zwei Mal gegen die Auswahl aus dem Nachbarland zu spielen.

Die erste Begegnung beider Mannschaften findet am Freitag, den 5. April um 17 Uhr statt. Das Rückspiel wird am Samstag, den 6. April um 12 Uhr angepfiffen. "Nach jetzigem Stand gibt es keinen Livestream", so der DHB.

HP DHB, red

DHB-Lehrgang U20-Nationalteam weiblich: