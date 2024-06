U16-Nationalteam mit zweitem Sieg über Frankreich

22 Tore reichten zum Sieg, weil sich Deutschlands U16-Nationalmannschaft im Spiel gegen Frankreich auf seine Abwehr verlassen konnte. Die Trainer sahen eine Steigerung, aber natürlich auch noch Verbesserungspotenzial.

Knappe Spiele, ein starker Gegner, dazu eine proppenvolle Halle, in der man zu Gast ist - Herausforderungen hatte die männliche U16-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes auch am Freitagabend genug. Es sind genau diese Partien, aus denen junge Spieler am meisten mitnehmen.

Umso schöner fühlte sich die Erfahrung an, weil das DHB-Team nach dem 23:21-Erfolg zwei Tage zuvor auch den zweiten Vergleich gegen Frankreich im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) für sich entschied. Diesmal stand es nach 60 Minuten 22:21 für die von Finn Lemke, Jochen Beppler und Carsten Klavehn betreuten Youngsters.

"Beide Mannschaften gingen in einem kampfbetonten Spiel Tempo bis zum Anschlag und zeigten Handball, wie wir ihn lieben und wie ihn auch die Zuschauer genießen konnten. Es freut mich für die Jungs, dass sie sich mit dem Sieg für ihren Einsatz belohnt haben", sagte Co-Trainer Finn Lemke.

Das jüngste DHB-Ensemble fand schleppend in die Partie und geriet eingangs wegen der fehlenden Griffigkeit in der Abwehr mit zwei Toren in Rückstand. Man blieb jedoch immer auf Tuchfühlung und zog dank kämpferischer Qualitäten bis zur 20. Minute gleich. Die Führung wechselte mehrfach hin und her, gefühlt befand sich Deutschland dabei am Drücker.

Die Chance, sich mit zwei, drei Toren Unterschied abzusetzen, verpuffte zunächst. Indem zwei, drei auf den Punkt gespielte Angriffe das 19:17 einbrachten, holten sich die Gäste Selbstvertrauen für die letzten Minuten. Hier egalisierte die Equipe tricolore abermals (20:20), doch die gute Abwehr- sowie Torhüterleistung und die nötige Portion Cleverness gepaart mit dem Quäntchen Glück führten zum nicht unverdienten Sieg.

"Spielerisch war die Leistung heute besser als am Mittwoch. Wir haben einen Entwicklungsschritt gesehen, bleiben aber natürlich genauso demütig wie nach unserem ersten Sieg. Dem Alter entsprechend, gibt es natürlich noch viel zu tun. Das werden wir angehen."

Ein drittes Mal haben beide Teams bei dieser Maßnahme noch das Vergnügen. Am Samstag folgt ab 19 Uhr in Rezé Aufeinandertreffen Nummer drei. Die Partie gibt es im Livestream unter www.handballtv.fr zu sehen.

Deutschland: Knackstedt, Dengler; Ebert (4), Detlefsen, Thielicke (3), Dietzsch (2/2), Elze (2), Graf (1), Gaugisch (1), Henselek (1), Schmuck (3), Kretzschmar (1), Stark, Sandeck (3), Volk (1)