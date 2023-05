Bonn steht als erster deutscher Klub im Champions-League-Finale

Die Telekom Baskets Bonn haben Historisches geschafft: Die Rheinländer stehen als erster deutscher Klub im Endspiel der Champions League. Im Semi-Finale gegen Gastgeber Malaga musste der BBL-Vertreter aber zittern bis zum Schluss.

Die Telekom Baskets Bonn schlugen Unicaja Malaga, den Ausrichter des Final-Turniers, mit 69:67 (41:31). Im Endspiel am Sonntag gegen Hapoel Jerusalem kann das Team von Cheftrainer Tuomas Iisalo den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte feiern.

Die Bonner hatten zunächst mit den Schnellangriffen und dem Zug zum Korb von Malaga Probleme und lagen zwischenzeitlich neun Punkte in Rückstand. Davon ließen sich die Rheinländer aber nicht aus der Ruhe bringen, vielmehr fanden sie spätestens im zweiten Abschnitt in ihren Rhythmus: Von Ende des ersten bis Mitte des zweiten Viertels drehten sie durch einen 20:4-Lauf die Partie. Der Basketball-Bundesligist ließ im zweiten Durchgang nur neun Punkte zu und ging mit einer 41:31-Führung in die Kabine.

Nach der Pause taten sich die Bonner gegen die aggressivere Verteidigung Malagas schwer, im vierten Viertel gelang ihnen erst nach fünf Minuten der erste Korb aus dem Feld. Zwar setzte sich das Iisalo-Team zwei Minuten vor Schluss auf neun Zähler Differenz ab, Malaga kam aber zurück. Nachdem Bonns Topscorer TJ Shorts (21 Pkt) in den Schlusssekunden zwei Freiwürfe verfehlte, hatte Malaga mit einem Dreier die Chance zum Sieg, vergab diesen jedoch. Der Sequenz vorausgegangen war ein wilder Schlagabtausch beider Teams mit wilden Ballverlusten und umkämpften Korberfolgen.

Bonns Endspielgegner Hapoel Jerusalem hatte sich zuvor im anderen Halbfinale überraschend mit 69:68 gegen Titelverteidiger Teneriffa durchgesetzt. Die Bonner können mit einem Finalsieg nach Alba Berlin (Gewinn des Korac Cups 1995), dem Syntainics MBC aus Weißenfels (FIBA Europe Cup 2004), der BG Göttingen (EuroChallenge 2010) und den Fraport Skyliners aus Frankfurt (FIBA Europe Cup 2016) der fünfte deutsche Basketball-Klub werden, der einen europäischen Titel gewinnt.