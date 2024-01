U-Länderspiel für Deutschland: Greifswald holt Keeper Werner

Der Greifswalder FC hat einen Neuzugang für die Torwartposition: Von der TSG Hoffenheim II wechselt Ian Werner zum Primus der Regionalliga Nordost, der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis Saisonende. Werner spielte für Nachwuchsteams der TSG in den Bundesligen, wurde für die U-16-Nationalmannschaft Deutschlands nominiert und kam dabei auf einen Einsatz. "Ich habe bisher mein ganzes Leben bei der TSG verbracht. Um weiterzukommen, muss ich meine Komfortzone verlassen", galubt Werner, der in der laufenden Saison ohne Einsatz in der Südwest-Staffel blieb. "Mit der Verpflichtung haben wir auf den langen Ausfall von Flynn Schönmottel reagiert", sagt Sportchef David Wagner.