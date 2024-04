U-23-Kapitän Pfanne verlängert beim BVB - und will Rekordspieler werden

Den Klassenerhalt hat die Zweitvertretung von Borussia Dortmund seit dem Wochenende auch rechnerisch geschafft. Am Dienstag gab der Verein die Vertragsverlängerung mit Kapitän Franz Pfanne bekannt, der auch ein persönliches Ziel verfolgt.

Mit einem 5:0-Statementsieg - dem mit Abstand höchsten des 34. Spieltags - beim nun fast sicheren Absteiger aus Lübeck hat die Zweitvertretung von Borussia Dortmund am vergangenen Samstag den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt gemacht. Vier Spieltage vor dem Ende trennen den BVB satte 14 Punkte von Rang 17, zwölf sind nur noch zu vergeben.

Deswegen arbeiten die Verantwortlichen nun unter Hochtouren am Kader der Zukunft. Eine entscheidende Rolle soll dabei weiterhin Franz Pfanne spielen. Dessen im Sommer auslaufender Vertrag wurde um zwei weiteren Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der 29-jährige Defensivspezialist ist seit 2020 Kapitän der U 23 - und stand seitdem in 140 Pflichtspielen für den BVB auf dem Platz.

39 Regionalliga-Spielen (zwei Tore) in der Aufstiegssaison 2020/21 folgten bis dato 101 (sechs Treffer) in der 3. Liga. Mehr als 101 Drittligaspiele für die Zweitvertretung des BVB kann bisher kein Borusse aufweisen. "Ich hatte vier richtig gute Jahre hier: der Aufstieg in die 3. Liga, drei tolle Jahre in dieser Liga und Rekordspieler kann ich auch noch werden", begründet Pfanne seine Entscheidung für die Westfalen: "Ich freue mich auf zwei weitere Jahre beim BVB."

Preuß: "Wir sind alle mehr als zufrieden"

Der gebürtige Sachse war im Sommer 2020 vom SV Rödinghausen zu den Schwarz-Gelben gewechselt und stieg mit der jungen Mannschaft, die er als erfahrener Spieler anführte, direkt in die 3. Liga auf. In der laufenden Saison stand Pfanne bislang 32-mal für den BVB auf dem Platz (kicker-Notenschnitt 3,17), sein einziges Tor schoss er ausgerechnet beim jüngsten Kantersieg in Lübeck.

"Es waren gute Gespräche mit Franz und wir sind alle mehr als zufrieden, dass er zwei weitere Jahre bei uns bleibt und die jungen Spieler auf ihrem Weg nach oben begleiten wird", erklärt mit Ingo Preuß der Sportliche Leiter der Dortmunder U 23.

Das Rekordspiel für Pfanne muss noch ein wenig auf sich warten: In Lübeck sah der Routinier seine zehnte Gelbe Karte und wir das Heimspiel gegen Aue am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gesperrt verpassen.