U-21-Nationalspieler Österreichs: Fallmann schließt sich Aue an

Der FC Erzgebirge Aue hat den dritten Sommer-Neuzugang präsentiert. Der 20-jährige Pascal Fallmann, der in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den SC Freiburg II auflief, unterschreibt bis 2026.

Pascal Fallmann sammelte in der vergangenen Saison seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga. Der 20-jährige Rechtsverteidiger war von Rapid Wien an den SC Freiburg II ausgeliehen worden, nachdem er zuvor für die Rapidler drei Einsätze bei den Profis und 46 Spiele für die zweite Mannschaft gesammelt hatte.

Nach dem Ablauf seiner Leihe zum 30. Juni wird der Österreicher allerdings nicht nach Wien zurückkehren. Fallmann bleibt der 3. Liga erhalten und schließt sich fest dem FC Erzgebirge Aue an. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2026 und könnte die Lücke schließen, die Tim Danhof hinterlässt. Der 27-Jährige, der in der abgelaufenen Saison 35-mal in der 3. Liga auflief (vier Tore, vier Vorlagen), verlässt den Verein nach Ablauf seines Vertrags im Sommer.

Pascal Fallmann bringt alle Voraussetzungen für unser Anforderungsprofil an einen modernen Rechtsverteidiger mit. Matthias Heidrich

Mit der Zweitvertretung des Sport-Clubs konnte Fallmann die Klasse nicht halten. In seinen 34 Einsätzen (26 benotet, kicker-Notenschnitt 3,73), überzeugte er die Verantwortlichen in Aue allerdings von seiner Qualität. "Pascal Fallmann bringt alle Voraussetzungen für unser Anforderungsprofil an einen modernen Rechtsverteidiger mit und kann auch offensiv auf der Außenbahn spielen", lobte Matthias Heidrich, Geschäftsführer Sport in Aue, der den 1,87 Meter großen Rechtsfuß "zu den auffälligsten Akteuren" der abgelaufenen Saison bei den Freiburgern zählte.

Fallmann, der bereits elf Einsätze für die U-21-Nationalmannschaft Österreichs absolviert hat, ehrte das Interesse des FCE. "Aue ist ein richtig cooler Verein mit einer guten Mannschaft und noch besseren Fans. Ich habe selbst schon im Erzgebirgsstadion gespielt und kann es kaum erwarten, viele weitere Spiele im Schacht zu machen."

Fallmann folgt auf Bornschein und Clausen

Für die Erzgebirger ist Fallmann der dritte Sommer-Neuzugang. Zuvor unterschrieben bereits Mittelstürmer Ricky Bornschein, der von der SpVgg Greuther Fürth II aus der Regionalliga Bayern kommt, und Mika Clausen, ein offensiver Mittelfeldspieler, der zuletzt für den FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord auflief.