U-21-Nachrücker Becker: "Meine Schuhe werden mir noch zugeschickt"

Nach der Verletzung von Ansgar Knauff wurde Finn Ole Becker für die U-21-Europameisterschaft nachnominiert: Womit der 23-Jährige jedoch offenkundig nicht mehr gerechnet hatte.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Tim Lüddecke und Thomas Hiete

Damit sich Finn Ole Becker bestmöglich in der U-21-Nationalmannschaft einfinden kann, sah das Programm für den Montagnachmittag neben einer Runde UNO mit den Teamkollegen auch eine Einheit auf dem Trainingsplatz vor. Der Rest der deutschen Spieler hatte den restlichen Tag zwar frei bekommen, nachdem der DFB-Tross am Vorabend im georgischen Batumi angereist war - doch Becker weist ja auch noch etwas Nachholbedarf auf: sowohl beim mannschaftlichen Findungsprozess am Kartentisch wie auch bei einigen Grundlagen am Ball.

Der Profi von 1899 Hoffenheim hatte seine Debütsaison in der Bundesliga ja eigentlich bereits beendet, befand sich mit einem Kumpel schon auf dem Weg in den Urlaub nach Meran in Südtirol - allerdings ohne jeden Hintergedanken, dem man ihm bei dieser Planung hätte unterstellen können: Etwa, dass er stattdessen doch noch ins unweit gelegene Prad am Stilfserjoch reisen würde, wo die U-21-Auswahl ihr Trainingslager absolvierte.

Becker revanchierte sich mit einem Abendessen

Als auf der Fahrt gen Süden auf seinem Handydisplay jedoch die Nummer von Cheftrainer Antonio Di Salvo aufleuchtete, schaltete Becker sofort. Er hatte natürlich auch mitbekommen, dass sich Ansgar Knauff im letzten Testspiel vor der EM gegen die Schweiz (3:1) einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte. "Wir waren ja immerhin auf dem Weg in die richtige Richtung", sagt der Nachrücker schmunzelnd.

Seinen Kumpel, einen Tennisspieler, hatte er zuvor gewissermaßen um Erlaubnis gebeten. "Das war mir auch wichtig", so der 23-Jährige: "Er ist selbst Sportler gewesen und weiß, dass das eine einmalige Chance ist." Statt Becker, der sich zumindest noch mit einem Abendessen revanchierte, reiste ein anderer Freund für ihn nach, "der wurde auch nachnominiert", scherzt der bisherige dreimalige U-21-Nationalspieler.

Beckers Warten in Osterhages Schuhen

Am Sonntagmorgen stand Becker bereits erstmals auf dem Trainingsplatz, allerdings "in Fußballschuhen, die mir ein bisschen zu groß sind", erklärt er. Zwar hatte ihn Coach Di Salvo eine Woche zuvor noch in einem Gespräch in den möglichen Fall eingeweiht, "dass ich nachkommen könnte, falls etwas passiert", so der TSG-Profi - doch angesichts seiner im Urlaub nicht mitgeführten Fußballschuhe hatte er wohl eher weniger damit gerechnet. Vorläufig läuft er in den Tretern von Patrick Osterhage vom VfL Bochum auf, der die U-21-EM ebenfalls verletzungsbedingt verpasst. "Meine Schuhe werden mir noch zugeschickt", sagt Becker über die noch zu erwartende Postsendung vom Hoffenheimer Zeugwart.

Dass er nicht als Eins-zu-eins-Ersatz für Außenspieler Knauff nachnominiert wurde, erklärte ihm Di Salvo damit, dass "er nur fünf Spieler für die drei Positionen im Zentrum hatte, er diese Position aber gerne doppelt besetzen wollte", so Becker. Zu erwarten ist, dass dafür Faride Alidou den nominellen Part von Knauff einnimmt.

Verpassen des TSG-Vorbereitungsstarts? "Nicht schlimm"

Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli nach Hoffenheim hatte Becker vornehmlich als Achter und gerade in der Rückrunde (elf Einsätze, sechsmal Startelf) eine prägendere Rolle einnehmen können. Von der TSG hätten sich eigentlich "alle" gemeldet: "Dass ich es mir verdient habe und es nicht schlimm wäre, wenn ich zum Vorbereitungsstart nicht da bin - das Finale ist ja erst am 8. Juli."