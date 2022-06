U 21 muss gegen Polen auch auf Dardai verzichten

Die deutsche U 21 muss im letzten Spiel der Qualifikation zur EM 2023 in Rumänien auf Marton Dardai verzichten.

Wie der DFB am Pfingstmontag mitteilte, hat sich Marton Dardai einen Infekt eingefangen und das Teamquartier der U 21 bereits verlassen. Damit wird der 20-Jährige für das abschließende EM-Qualifikationsspiel der deutschen U 21 am Dienstagabend in Polen (18 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen.

Trotz Gelbsperre: Krauß fährt mit nach Lodz

Neben Dardai muss U-21-Nationalcoach Antonio Di Salvo in Lodz auch auf Jamie Leweling sowie Ansgar Knauff verzichten, die sich beide beim 4:0-Erfolg am vergangenen Freitag gegen Ungarn Verletzungen zugezogen haben. Tom Krauß, der wegen einer Gelbsperre den Qualifikationsabschluss eigentlich verpassen wird, verbleibt dagegen beim Team, um die Mannschaft zu unterstützen.

Der deutsche Nachwuchs hat sich in der Gruppe B als Gruppenerster bereits für die U-21-EM im kommenden Jahr in Rumänien und Georgien qualifiziert, gespielt werden soll von Ende Juni bis Mitte Juli 2023. Deutschland wird dabei als Titelverteidiger an den Start gehen.

Trotz des bereits gelösten Tickets wird die Partie im östlichen Nachbarland kein Betriebsausflug für die deutsche U 21. Denn noch sitzt der Stachel über die heftige 0:4-Niederlage im Hinspiel in Aspach tief. "Wir haben noch eine Rechnung mit ihnen offen", kündigte Schlussmann Nico Mantl am Pfingstsonntag bei einer DFB-Medienrunde an.