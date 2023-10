U-21-Kader: Di Salvo setzt auf Rückkehrer Adeyemi und zwei Neulinge

U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat für die beiden kommenden EM-Qualifikationspartien gegen Bulgarien und Israel Karim Adeyemi nominiert - und baut zudem auf zwei Neulinge.

Karim Adeyemi ist zurück in der U 21, mit der er 2021 die Europameisterschaft gewonnen hatte. Zuletzt stand der Dortmunder viermal im Kader der A-Nationalmannschaft. "In enger Abstimmung mit Julian Nagelsmann und dem BVB haben wir entschieden, Karim für die U 21 zu nominieren", erklärte Antonio Di Salvo, der auf die Bereitschaft des 21-Jährigen zählen konnte. "Karim hat keine Sekunde gezögert und sofort die Chance gesehen, bei uns nicht nur Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Diese Einstellung beeindruckt mich."

Zunächst geht es am kommenden Freitag (18.15 Uhr) in Sofia gegen Bulgarien, ehe vier Tage später (17. Oktober, 18.30 Uhr, beides LIVE! bei kicker) in Petah Tikva vor den Toren Tel Avivs die israelische Auswahl auf die deutsche U 21 wartet.

Die hat in der EM-Qualifikationsgruppe G - ebenso wie die Israelis - erst ein Spiel absolviert: das 3:0 gegen den Kosovo. Damals hatte Nationalcoach Di Salvo nach der enttäuschenden EM einen ohnehin fälligen Umbruch eingeleitet: Nur noch Spieler, der frühestens am 1. Januar 2002 geboren wurde, kam für eine Nominierung in Frage.

Von den EM-Teilnehmern sind dieses Mal der Freiburger Noah Atubolu, Marton Dardai (Hertha BSC), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) und der Dortmunder Youssoufa Moukoko dabei. Nelson Weiper vom 1. FSV Mainz 05 fehlt dagegen nach seiner Arthroskopie im Knie, auch Kölns Eric Martel muss passen.

Eitschberger und Morgalla hoffen auf Debüt

"Ich freue mich sehr darüber, dass Noah, Marton und Luca wieder dabei sind. Durch ihre Erfahrung, die sie bereits in der U 21 sammeln konnten, werden sie wichtige Stützen für die Weiterentwicklung der Mannschaft sein", meinte Di Salvo.

Dafür sind erstmals überhaupt Abwehrspieler Julian Eitschberger, der von Hertha zum Halleschen FC ausgeliehen ist, und Ex-Löwe Leandro Morgalla (RB Salzburg) dabei.