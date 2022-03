U-21-Kader: Di Salvo nominiert vier Neulinge und fünf Rückkehrer

U-21-Cheftrainer Antonio Di Salvo hat für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele einen XXL-Kader mit vier Neulingen und fünf Rückkehrern nominiert.

Wegen drohender Ausfälle aufgrund von COVID-19 stehen gleich 25 Profis auf der Kaderliste, die der DFB am Donnerstag veröffentlichte. In Person von U-21-Europameister Josha Vagnoman (HSV) kehrt ein Hoffnungsträger für die bisherige Problemzone hinten rechts zurück, ebenso wie Gladbachs Abwehrmann Jordan Beyer, Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth), Frederik Jäkel (KV Oostende) und Malik Tillman (FC Bayern München).

Zudem nominierte U-21-Cheftrainer Di Salvo für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland am 25. März und in Israel am 29. März vier Neulinge: Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth), Reda Khadra (Blackburn Rovers), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg/nach Wechsel vom englischen Verband) und Patrick Osterhage (VfL Bochum) könnten in den beiden richtungsweisenden Partien ihr Debüt geben.

Offensivsäule Kevin Schade (Freiburg), der derzeit wegen Bauchmuskelproblemen ausfällt, wurde nach intensivem sportlichen und medizinischen Austausch zwischen Verein und Verband in der Hoffnung auf baldige Genesung zunächst berufen.

Verzichten muss Di Salvo unter anderem auf Freiburgs Yannik Keitel (nach Zeh-OP) und Dortmunds Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss).

"Unser klares Ziel ist es, uns direkt und als Gruppenerster für die EM zu qualifizieren. Deshalb wollen wir in den März-Länderspielen wieder einen Vorsprung in der Tabelle aufbauen", sagte Di Salvo. Deutschland und Israel stehen nach sechs Partien bei 15 Punkten in der EM-Qualifikationsgruppe B. Das Hinspiel gewannen die DFB-Junioren zwar mit 3:2, nach der 0:4-Klatsche im November gegen Polen (13 Punkte) stehen sie aber schon gegen Lettland (3 Punkte, Hinspiel 3:1) am Freitag nächster Woche in Aachen unter Druck.

Flick nominiert am Freitag

Den A-Kader für die ersten Länderspiele 2022 gibt Hansi Flick, der mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen einen Startrekord als Bundestrainer aufgestellt hat, an diesem Freitag bekannt. Die Nationalelf spielt in Sinsheim gegen Israel und gegen die Niederlande in Amsterdam.

Der U-21-Kader im Überblick:

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Nico Mantl (Red Bull Salzburg), Luca Philipp (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Simon Asta (SpVgg Greuther Fürth), Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth), Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach), Frederik Jäkel (KV Oostende), Noah Katterbach (FC Basel), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Malick Thiaw (FC Schalke 04), Josha Vagnoman (Hamburger SV)

Mittelfeld/Angriff: Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05), Reda Khadra (Blackburn Rovers), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (1. FC Nürnberg), Jamie Leweling (SpVgg Greuther Fürth), Eric Martel (FK Austria Wien), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Patrick Osterhage (VfL Bochum), Kevin Schade (SC Freiburg), Erik Shuranov (1. FC Nürnberg), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Malik Tillman (FC Bayern München)