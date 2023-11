U-21-Kader: Di Salvo freut sich auf drei Rückkehrer

U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo baut in den beiden kommenden EM-Qualifikationspartien gegen Estland und Polen erneut auf Youssoufa Moukoko und freut sich auf drei Rückkehrer. Karim Adeyemi dagegen fehlt.

Mit zwei Siegen ist die deutsche U 21 in die EM-Qualifikation gestartet, dem 3:0 im Kosovo folgte ein 3:2 in Bulgarien, das Youssoufa Moukoko mit einem Dreierpack fast im Alleingang besorgte. Klar, dass Trainer Antonio Di Salvo auch bei den beiden anstehenden Länderspielen in Paderborn gegen Estland (17. November, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) und in Essen gegen Polen (21. November, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Stürmer von Borussia Dortmund baut.

Dessen Vereinskollege Karim Adeyemi, der ebenfalls in Bulgarien zu überzeugen wusste und sich wieder für die A-Nationalmannschaft empfehlen will, fehlt dagegen im 23-köpfigen Aufgebot, das Di Salvo am Freitag berief.

Dafür sind mit Marton Dardai (Hertha BSC), Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln) drei Rückkehrer wieder im Kreis der U 21, die zuletzt verletzt passen mussten. "Ich freue mich, dass Marton, Eric und Jan wieder dabei sind", ließ Di Salvo wissen. "Sie werden in dieser richtungsweisenden Länderspielperiode eine wichtige Rolle für uns spielen - sowohl auf als auch neben dem Platz", meinte der DFB-Coach.

"Wir freuen uns darauf, dass im November endlich auch unsere ersten Heimspiele in der EM-Qualifikation anstehen", hatte Di Salvo jüngst erklärt, mit Estland und Polen erwartet er Gegner, die "uns alles abverlangen werden. Wir wollen beide Partien gewinnen und hoffen darauf, dass die Fans in Paderborn und Essen unsere Mannschaft bei diesen wichtigen Aufgaben tatkräftig unterstützen."

Di Salvo warnt vor Estland und freut sich auf ein Topspiel

Di Salvo warnt besonders davor, die Esten zu unterschätzen: "Estland hat bislang zwar erst einen Punkt geholt, mit Ausnahme der letzten Partie gegen Polen aber sehr enge Spiele abgeliefert. Wir werden gegen sie eine hochkonzentrierte Leistung benötigen." Die Partie gegen Polen, das die Gruppe anführt, stuft Di Salvo als "echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz" ein gegen eine "hochklassige Mannschaft".