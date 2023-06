U 21 in der DFB-Pflicht? "Das macht uns nicht mehr Druck"

Aus dem Schatten der kriselnden A-Nationalmannschaft rückt die deutsche U-21-Auswahl kurz vor dem Turnierstart in einen besonderen Fokus. In Georgien will man sich davon jedoch nicht leiten lassen.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Kutaisi (Georgien) berichten Tim Lüddecke und Thomas Hiete

Es waren einige der ersten öffentlichen Sätze, die Yann Aurel Bisseck am Mittwochnachmittag als Kapitän der U-21-Nationalmannschaft formulierte - über ein Thema, das nach den jüngsten Auftritten des deutschen A-Teams sicherlich ein sensibles sein dürfte beim DFB. Steht die von ihm angeführte Mannschaft bei der am Donnerstag beginnenden Europameisterschaft nach den drei sieglosen Länderspielen der Flick-Elf nun womöglich mehr in der Pflicht als sonst?

"Der U 21 zu sagen, dass wir die Fußballbegeisterung in Deutschland zurückholen sollen", hielte der von Cheftrainer Antonio Di Salvo mit der Binde betraute Bisseck für "übertrieben: Wir freuen uns, wenn viele Leute zuschauen, wenn sich die ganze Nation für uns freut. Aber in erster Linie spielen wir für uns selbst. Wir können der A-Nationalmannschaft auch nicht wirklich helfen." Natürlich kann die U 21 das nicht, zumindest nicht aktuell, nicht aus Georgien - ja, vielleicht irgendwann, wenn ihre Spieler ins A-Team aufrücken. Doch das kann noch dauern…

Di Salvo: "Es ist schon kurios"

Erst einmal wollen sie bei der deutschen EM-Delegation daher, dass sich die Akteure auf das Turnier freuen, wie Coach Di Salvo unterstreicht: "Das ist ein Ereignis und ein Erlebnis, und so sollen sie es auch von Tag eins an wahrnehmen - um Begeisterung in sich auszulösen und diese auch nach Hause zu tragen", so der 44-Jährige: "Unabhängig von der A-Nationalmannschaft ändern sich für uns die Ziele nicht." Die Titelverteidigung soll ins Auge gefasst werden; diese beginnt am Donnerstag mit dem ersten Gruppenspiel in Kutaisi gegen Israel.

"Für mich persönlich kann man sagen, dass sich der Kreis schließt. Es ist schon kurios, dass es dann immer wieder Israel ist", sagt Di Salvo angesichts seines Debüts als U-21-Cheftrainer im Oktober 2021 beim 3:2-Sieg in der EM-Qualifikation in Paderborn. Jetzt also die EM-Premiere in dieser Funktion: "Jetzt merkt man das Kribbeln, bei der Mannschaft und dem Trainerteam. Wir werden alles daransetzen, sehr gut ins Turnier zu starten - wir wollen einen Sieg."

Wo Bisseck differenzieren möchte

Ein solcher würde die allgemeine Stimmungslage aus DFB-Sicht dieser Tage jedenfalls sicher nicht verschlechtern. Vielleicht könnte der U 21 ja gerade deshalb zumindest eine gewachsenere Aufmerksamkeit zukommen, ein besonderer Fokus: "Das ist ganz normal, wir sind ja quasi die zweite Mannschaft von Deutschland", mutmaßt Bisseck, ergänzt jedoch: "Wo ich differenzieren möchte, ist, dass uns das nicht mehr Druck macht, gut zu performen."

Auch Di Salvo betont, sich davon nicht leiten lassen zu wollen: "Ich sehe die Mannschaft jetzt nicht in der Pflicht, weil es bei der A-Nationalmannschaft nicht so gut läuft. Wir sind irgendwo eine eigene Mannschaft mit einem Turnier vor der Brust."

Atubolu geht als Nummer eins in die EM

In dieses geht Noah Atubolu als deutsche Nummer eins, "er hatte die Nase vorn im Trainingslager, es war ein enges Rennen", so Di Salvo über die Torwart-Konkurrenten Christian Früchtl und Nico Mantl. Eine positive personelle Rückmeldung gab der Cheftrainer zudem beim ihm nun final in Georgien zur Verfügung stehenden Kader, der in den Wochen zuvor von mehreren Verletzungen betroffen war: "Das ist endlich mal eine gute Nachricht - alle Jungs sind fit."