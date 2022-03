U 21: Hoffnung bei Schade, Nmecha vor Debüt

U-21-Coach Antonio Di Salvo steht vor den entscheidenden Wochen der EM-Qualifikation. Er hat einige Ausfälle zu beklagen - es gibt aber auch Hoffnung.

Für Antonio Di Salvo und das U-21-Nationalteam wird es ernst. Vor allem in Israel am 29. März. Beide Nationen stehen nach sechs Partien bei 15 Punkten in der EM-Qualifikationsgruppe B. Das Hinspiel gewannen die DFB-Junioren zwar mit 3:2, nach der 0:4-Klatsche im November gegen Polen (13 Punkte) stehen sie aber schon gegen Lettland (3 Punkte, Hinspiel 3:1) am Freitag nächster Woche in Aachen unter Druck.

Stopft Beyer die Lücke rechts? - Nmecha darf auf Debüt hoffen

Wegen drohender Ausfälle aufgrund von COVID-19 will Di Salvo an diesem Donnerstag einen größeren Kader mit 25 Profis nominieren und muss dabei auf zwei Stützen verzichten: Freiburgs Yannik Keitel (nach Zeh-OP) und Dortmunds Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss). Dafür steht in Person von U-21-Europameister Josha Vagnoman (HSV) ein Hoffnungsträger für die bisherige Problemzone hinten rechts vor der Rückkehr, ebenso wie Gladbachs Abwehrmann Jordan Beyer.

Offensivsäule Kevin Schade (Freiburg), der derzeit wegen Bauchmuskelproblemen ausfällt, wird nach intensivem sportlichen und medizinischen Austausch zwischen Verein und Verband in der Hoffnung auf baldige Genesung zunächst berufen. Als Alternative mit guter Athletik darf Wolfsburgs Felix Nmecha nach seinem Wechsel vom englischen Verband trotz aktuell wenig Spielpraxis auf sein erstes U-21-Mandat hoffen.