U-21-Handball-WM: Eurosport präsentiert Team um Experte Hanning

Die U-21-Handball-WM rückt immer näher. Knapp eine Woche vor Turnierstart präsentierte Eurosport sein Team um kicker-Kolumnist Bob Hanning, der den interkontinentalen Wettstreit als Co-Kommentator und Experte begleiten wird.

Vom 20. Juni bis 2. Juli 2023 wird in Deutschland und Griechenland die U-21-Handball-WM steigen. Erstmals nehmen 32 Teams am interkontinentalen Vergleich teil. Am Montag teilte der übertragende Sender Eurosport mit, wie er das Turnier angehen wird. Mit dabei ist beispielsweise Bob Hanning, der den Nachwuchshandball seit Jahren stark fördert. Der Füchse-Boss wird als Experte fungieren und die Spiele auch als Co-Kommentator analysieren.

"Ich freue mich, dass sich unsere U-21-Auswahl bei der WM im eigenen Land auf höchstem Niveau präsentieren kann", wird Hanning in einer Pressemitteilung des Senders zitiert: "Der deutsche Handball-Nachwuchs und die Talentförderung liegt mir sehr am Herzen, insbesondere im Jahrzehnt des Handballs müssen wir unsere Talente konsequent fordern und fördern, denn sie können die Stützen einer neuen Handball-Generation werden. Für mich ist die DHB-Auswahl der klare Titelfavorit, denn wir haben einen Spitzenjahrgang."

Hanning ist nach eigener Aussage bereits gespannt, "wie sich das Team vor der Heimkulisse präsentiert". Schon im kommenden Januar steht der A-Nationalmannschaft ein Heimturnier ins Haus, dann wird die Europameisterschaft der Männer erstmals in Deutschland ausgetragen.

Semrau und Schimon als Kommentatoren dabei

Als Kommentatoren hat Eurosport während der U-21-WM mit Uwe Semrau und Tobi Schimon zwei bekannte Stimmen im Einsatz, die bereits bei Männer-Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen am Mikrofon dabei waren.

"Warner Bros. Discovery", das sich die Übertragungsrechte an der U-21-WM gesichert hat, zeigt auf Eurosport 1 neben den drei deutschen Vorrundenspielen gegen Libyen (20. Juni), Tunesien (21. Juni) und Algerien (23. Juni) auch ausgewählte Spiele ohne deutsche Beteiligung - darunter Frankreich-Kroatien am Eröffnungstag. Auch Hauptrunden- und anschließende K.-o.-Spiele werden frei verfügbar zu sehen sein.