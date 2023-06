U-21-Handball-WM: Deutscher Kader mit acht Europameistern

Am Dienstagvormittag präsentierte Martin Heuberger seinen Kader für die immer näher rückende U-21-Weltmeisterschaft - acht U-19-Europameister sind mit dabei.

Mit 18 Spielern, darunter zwei Torhüter und 16 Feldspieler, geht die deutsche U-21-Nationalmannschaft in die letzte Etappe der Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft. Das Trainertrio Martin Heuberger, Klaus-Dieter Petersen und Carsten Lichtlein (für die Torhüter) hat einen Tag nach dem 59. Geburtstag des Bundestrainers das Aufgebot für den finalen Lehrgang in der Sportschule Barsinghausen benannt, der am 12. Juni startet.

Neun Tage lang wird die Mannschaft am Feinschliff für die am 20. Juni beginnenden Weltmeisterschaft arbeiten, bei der die DHB-Auswahl in ihrer Vorrundengruppe in Hannover auf Libyen (20. Juni), Tunesien (21. Juni) und Algerien (23. Juni) trifft. Angeführt von Kapitän Renars Uscins, der jüngst seinen Vertrag in Hannover verlängerte und auch schon bei der A-Nationalmannschaft für Furore sorgte.

Im Kader stehen insgesamt acht Spieler, die 2019 bei der U-19-Europameisterschaft Gold gewannen: Die Torhüter David Späth und Lasse Ludwig sowie Uscins, Florian Kranzmann, Tim Freihöfer, Justus Fischer, Sören Steinhaus und Niclas Heitkamp. Durchaus besonders: Sechs der 14 nominierten Feldspieler sind Linkshänder.

In Barsinghausen geht es nun um den letzten Feinschliff, was Taktik und Gegnervorbereitung betrifft, vieles soll in Kleingruppenarbeit passieren. "Wir haben seit 2019 die unglaubliche Breite unseres Kaders gesehen, mit sehr vielen Spielern auf Topniveau. Einige wie Matthes Langhoff, Max Beneke oder Ole Pregler haben sich in dieser Zeit enorm entwickelt und sind zu Leistungsträgern geworden", erklärt Heuberger, der für den letzten Lehrgang dennoch einiges an Hausaufgaben sieht: "Wir haben in vielen Bereichen noch Optimierungsbedarf. Zudem sind einige Spieler noch leicht angeschlagen oder haben eine lange Saison in den Knochen."

DHB-Sportvorstand Axel Kromer, vor einigen Jahren selbst Co-Trainer der deutschen U 21, sieht eine "sehr talentierte Mannschaft mit großem Potenzial für die Zukunft auch über die U-21-WM hinaus". Nationalspieler Paul Drux, Botschafter für den WM-Standort Berlin, glaubt an die DHB-Junioren: "Diese Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial, am 2. Juli in Berlin um eine Medaille zu spielen. Viele von ihnen setzten ja auch schon in der Bundesliga Zeichen, und der Heimvorteil ist daneben sehr wichtig. Ich hoffe, dass in Hannover, Magdeburg und Berlin viele Fans unsere Mannschaft unterstützen. Die Erfahrung, in der Liga schon in großen, vollen Hallen aufzulaufen, ist sicherlich ein Vorteil."

Die nordafrikanische Vorrundengegner aus Libyen, Tunesien und Algerien seien nicht zu unterschätzen, doch Kromer vertraut der "sehr schlauen Mannschaft" und dem "erfahrenen Trainer": "Ich mache mir daher keine Gedanken, dass schon in der Vorrunde der volle WM-Fokus da ist. Das wird ein wichtiger Punkt der letzten Vorbereitungsphase sein."

Der deutsche WM-Kader auf einen Blick:

Tor: Lasse Ludwig (Füchse Berlin/VfL Potsdam), David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Feld: Christoph Beneke (Füchse Berlin/VfL Potsdam), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Niclas Heitkamp (SC DHfK Leipzig), Florian Kranzmann (GWD Minden), Matthes Langhoff (Füchse Berlin/VfL Potsdam), Nils Lichtlein (Füchse Berlin/VfL Potsdam), Ole Pregler (VfL Gummersbach), Mika Sajenev (SC DHfK Leipzig), Moritz Sauter (Füchse Berlin/VfL Potsdam), Elias Scholtes (Bergischer HC), Stephan Seitz (HC Erlangen), Sören Steinhaus (TSV Bayer Dormagen), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Christian Wilhelm (HC Empor Rostock)