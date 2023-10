U 21 gastiert in Paderborn und Essen

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft wird ihre ersten beiden Heimspiele der laufenden EM-Qualifikation im November in Paderborn und Essen austragen.

Kurz vor dem anstehenden U-21-Länderspiel am Freitag in Bulgarien (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) hat der DFB die Spielorte für die ersten beiden Heimspiele der laufenden EM-Qualifikation bekanntgegeben. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, empfängt die deutsche U-21-Nationalmannschaft am 17. November Estland in der Home-Deluxe-Arena des Zweitligisten SC Paderborn (18 Uhr, LIVE! bei kicker). Vier Tage später gastiert Polen im Essener Stadion an der Hafenstraße (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir freuen uns darauf, dass im November endlich auch unsere ersten Heimspiele in der EM-Qualifikation anstehen", wurde U-21-Coach Antonio Di Salvo in der Pressemitteilung zitiert. "Uns erwarten zwei schwere Spiele, in denen uns Estland und Polen alles abverlangen werden. Wir wollen beide Partien gewinnen und hoffen darauf, dass die Fans in Paderborn und Essen unsere Mannschaft bei diesen wichtigen Aufgaben tatkräftig unterstützen."

Tickets für die beiden Partien können ab dem 17. Oktober über den DFB erworben werden.

Qualifikationsspiel in Israel verschoben

Nach dem Auftaktsieg im Kosovo (3:0) im September belegt die deutsche U 21 derzeit den dritten Tabellenplatz in ihrer Qualifikationsgruppe, allerdings haben die Spitzenreiter Polen und Bulgarien breits ein Spiel mehr absolviert. Nach der Partie in Bulgarien stand für das Team von Di Salvo für den Dienstag ursprünglich ein weiteres Auswärtsspiel in Israel auf dem Programm, das jedoch aufgrund des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf das Land auf unbestimmte Zeit verschoben ist.

Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet. Die sechs weiteren Gruppenzweiten spielen in den Play-offs derweil um die verbleibenden drei Startplätze für das Turnier.