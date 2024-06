U-21-Europameister Pollersbeck vor Wechsel nach Regensburg

2017 gewann Julian Pollersbeck als Stammtorwart der deutschen U 21 den Europameistertitel. Nun versucht der 29-Jährige, seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung zu geben: bei Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.

Zuletzt in Magdeburg aktiv: Julian Pollersbeck. IMAGO/Christian Schroedter

Nach kicker-Informationen steht der 29-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu den Oberpfälzern und nähert sich damit der Heimat an. Pollersbeck wurde in Altötting geboren, wurde bei Wacker Burghausen in Oberbayern groß. Pollersbecks Stern ging bei der U-21-Europameisterschaft 2017 auf, als er sich den Stammplatz vor Marvin Schwäbe und Odisseas Vlachodimos sicherte, im Halbfinale gegen England im Elfmeterschießen zweimal parierte und nach dem Finalsieg gegen Spanien zum besten Torwart des Turniers gewählt wurde.

Während Schwäbe und Vlachodimos anschließend Karriere machten, verlief die von Pollersbeck weit weniger geradlinig. Nach dem EM-Titel wechselte er vom 1. FC Kaiserslautern zum Hamburger SV, setzte sich dort in drei Jahren aber nicht nachhaltig durch und wagte 2020 den Schritt nach Frankreich zu Olympique Lyon. Stammkeeper wurde er weder dort noch bei einer Leihe zum FC Lorient. Als Konsequenz kehrte Pollersbeck im vergangenen Sommer zurück, schloss sich dem 1. FC Magdeburg unter Trainer Christian Titz an, der ihm schon beim HSV vertraut hatte. Glücklich wurde er dort nicht, auch zahlreiche Verletzungen hinderten ihn am Spielen, er blieb ohne Pflichtspieleinsatz.

Magdeburg hält seine Vertragslaufzeiten geheim, vermutlich läuft Pollersbecks Kontrakt zum 30. Juni aber aus. Nun soll er in Regensburg mit Aufstiegskeeper Felix Gebhardt um den Platz im Tor kämpfen, der in der vergangenen Saison 30-mal in der Liga und in der erfolgreichen Relegation gegen Wehen Wiesbaden im Tor stand.

Da Pollersbeck lange ohne Spielpraxis war, dürfte Gebhardt zunächst im Vorteil sein. Das Team der Torhüter komplettiert Alexander Weidinger, der 27-Jährige ersetzte den damals verletzten Gebhardt für acht Spiele in der Aufstiegssaison. Der Jahn war nur ein Jahr nach dem Abstieg in die 2. Liga zurückgekehrt und bastelt aktuell an einem Kader, der den Klassenerhalt packen soll.