U 21: EM-Qualifikationsspiele in Chemnitz und Halle

Die ersten Spielorte für die deutsche U-21-Auswahl in diesem Jahr stehen fest. Wie der DFB am Montag bekanntgab, wird der dreimalige Europameister im Osten der Republik auftreten.

Für die deutsche U 21 geht es im Rahmen der Qualifikation zur U-21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei im März mit zwei Spielen weiter. Am 22. März empfängt die U 21 den Kosovo, am 26. März ist die Auswahl Israels zu Gast.

Nun hat der DFB auch die Spielorte für die beiden Qualifikationspartien festgelegt. Das erste Match gegen den Kosovo steigt am 22. März ab 18 Uhr im Stadion an der Gellerstraße in Chemnitz. Die Begegnung gegen Israel vier Tage darauf wird ebenfalls um 18 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion in Halle angepfiffen.

"Unser Ziel ist es, die gute Leistung gegen Polen und die bisherigen erfolgreichen Ergebnisse zu bestätigen", wird U-21-Nationalcoach Antonio Di Salvo auf der DFB-Website zitiert. "Wir wollen uns weiterhin als Mannschaft verbessern und die Tabellenführung mit zwei Siegen verteidigen. Dabei freuen wir uns auf die Unterstützung der Fans in Chemnitz und Halle."

Deutschland führt die Tabelle der Gruppe D mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten nach vier Spielen an. Punktgleich auf Platz zwei rangiert Polen, das allerdings bereits eine Partie mehr absolviert hat.

Hinspiel in Israel musste abgesagt werden

Das Hinspiel im Kosovo hat die deutsche U 21 mit 3:0 für sich entschieden. Der eigentlich für den 17. Oktober 2023 geplante Auftritt in Israel wurde wegen des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Nur die jeweiligen Gruppenersten sowie die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die U-21-EM 2025. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten werden in Play-offs die letzten drei Endrundenteilnehmer ermitteln.

Deutschland wurde bereits dreimal U-21-Europameister, zuletzt 2017 und 2021. Das letzte Turnier, das im vergangenen Jahr in Rumänien und Georgien ausgetragen wurde, verpasste die deutsche U-21-Auswahl aber als Titelverteidiger und war beim Triumph Englands damit zum Zuschauen verurteilt.