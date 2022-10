U 21 beschließt das Jahr in Italien - Absage verhindert zweiten Test

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft wird das letzte Länderspiel im Kalenderjahr 2022 in Italien bestreiten. Wegen einer Absage entschied sich DFB-Coach Antonio Di Salvo für dieses "Highlightspiel".

Er will zum Jahresabschluss mit dem DFB-Nachwuchs Hochkaräter Italien schlagen: Nationaltrainer Antonio Di Salvo. imago images

Auf die Länderspiel-Niederlagen gegen Frankreich (0:1) und England (1:3) Ende September folgt am 19. November (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das letzte Testspiel des Jahres für die deutsche U-21-Nationalmannschaft. Gegner in Ancona ist Italien, das gab der DFB am Mittwochmittag bekannt.

"Wir haben im September bereits angefangen, gegen die besten Teams in dieser Altersklasse zu testen. Italien ist dabei ein weiterer Hochkaräter auf unserem Weg zur EURO 2023", wird Di Salvo in der Verbandsmitteilung zitiert. Auf einen zweiten Härtetest im November müssen die DFB-Talente allerdings verzichten. Hintergrund: "Leider hat es nicht funktioniert, im November ein zweites Spiel zu organisieren, da uns der Gegner abgesagt hat", so Di Salvo.

Der DFB-Coach sieht darin allerdings auch eine Chance: "Insofern haben wir uns für ein Highlightspiel mit längerer Vorbereitungszeit entschieden." Italien hat sich wie der deutsche Nachwuchs für die EM-Endrunde in Rumänien und Georgien qualifiziert. Bei dieser treffen die Südeuropäer auf Norwegen, die Schweiz und Mitfavorit Frankreich. Das ergab die Gruppenauslosung am Dienstag in Bukarest.

Di Salvo: "Eine harte Gruppe, die uns sehr viel abverlangen wird"

Titelverteidiger Deutschland, der sich gemeinsam mit Spanien, Portugal und Frankreich in Lostopf eins befand, bekommt es in der Gruppenphase mit England, Tschechien und Israel zu tun. "Es ist auf jeden Fall eine harte Gruppe, die uns sehr viel abverlangen wird", gestand Di Salvo nach der Auslosung ein. Nur die beiden Gruppenersten und -zweiten jeder der vier Vorrundengruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Zuvor will der DFB-Nachwuchs in Italien das Kalenderjahr möglichst mit dem fünften Sieg im siebten Spiel beschließen. Die ersten vier Länderspiele im Jahr 2022 im Rahmen der EM-Qualifikation hatte Deutschland allesamt für sich entschieden, ehe es gegen die Schwergewichte Frankreich und England zwei Niederlagen setzte.