U 21 bereitet sich wieder in Südtirol auf die EM vor

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft wird sich in Südtirol auf die Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien vorbereiten. Ein verheißungsvolles Omen.

Vom 10. bis 18. Juni wird die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo im Garden Park Hotel in Prad in Südtirol unterkommen und von dort aus nach Georgien aufbrechen. Die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien findet vom 21. Juni bis 8. Juli 2023 statt. Deutschland startet am 22. Juni in Georgien gegen Israel in die Gruppenphase.

Bereits im Vorfeld des EM-Triumphes 2021 holte sich die DFB-Auswahl den letzten Feinschliff in Südtirol. "In den vergangenen Jahren ist es uns in Südtirol gelungen, den Grundstein für spätere Erfolge zu legen - darauf hoffe ich auch dieses Mal", sagte Di Salvo.

Auch Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, will "das gute Omen nutzen". Er fügte hinzu: "Wir sind überzeugt, die passende Anlage für eine optimale Vorbereitung ausgewählt zu haben. Mannschaften wie Parma Calcio oder US Sassuolo, die hier schon trainiert haben, sprechen für die Erfahrung des Hotelteams und sind ein Indiz für dessen Qualität. Außerdem ist das Vinschgau ja auch seit Jahren das Urlaubsziel der Wahl unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel."

Spielplan U-21-Europameisterschaft