U-20-WM: Abstreiter setzt auf Trio aus Nordamerika

Beim zweiten Versuch, die Eishockey-WM der U-20-Junioren durchzuziehen, setzt Bundestrainer Tobias Abstreiter auch auf vier Spieler aus Nordamerika.

Corona sorgte Ende Dezember 2021 dafür, dass die WM der U-20-Junioren abgebrochen wurde. Nun folgt im August 2022 ein neuer Anlauf. Am Sonntag hat Coach Abstreiter sein 25-köpfiges Aufgebot bekanntgegeben - vier Spieler aus Nordamerika sind dabei.

So gehören Luca Münzenberger (University of Vermont), Ryan Del Monte (Barrie Colts) und Haakon Hänelt (Olympiques de Gatineau), die zuletzt in Übersee spielten, zum Kader für die Titelkämpfe in Edmonton, die vom 9. bis zum 20. August über die Bühne gehen.

Nach der Anreise spielt die DEB-Auswahl am Donnerstag ein Testspiel gegen die Slowakei, einen Tag später ist Lettland der Gegner vor dem Beginn des Turniers. Der Auftakt steht dann am 9. August (4 Uhr MESZ) auf dem Programm, das DEB-Team fordert Titelverteidiger USA heraus. Danach geht es bei der Vorrunde im Rogers Place gegen die Nachbarländer Österreich und Schweiz sowie Schweden.

"Wir haben jetzt sechs Trainingstage hinter uns und wichtige Eiseinheiten hier in Füssen absolviert. Es gilt jetzt natürlich, sich so schnell wie möglich auf das kleine nordamerikanische Eis umzustellen", sagte Abstreiter, "das wird eine große Herausforderung."