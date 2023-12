U-20-Weltmeisterschaften: Junioren 2025 in Chile - Juniorinnen 2026 in Polen

Die FIFA hat im Rahmen der diesjährigen Klub-WM die Austragungsorte der kommenden U-20-Weltmeisterschaften bekanntgegeben. Für die Junioren geht es 2025 nach Chile, 2026 treten die Juniorinnen in Polen an.

Vor den Halbfinal-Spielen der Klub-Weltmeisterschaft, die am Montag und Dienstag in Saudi-Arabien ausgetragen werden, hat der FIFA-Rat getagt und über die Ausrichtung der kommenden U-20-Weltmeisterschaften abgestimmt. Wie der Weltverband am Sonntag in einer Pressemitteilung bekanntgab, sind die Abstimmungen einstimmig zugunsten der Bewerber aus Chile und Polen ausgefallen.

Somit wird die WM der U-20-Junioren 2025, zu deren jüngster Endrunde im Frühsommer dieses Jahres sich die DFB-Junioren nicht qualifiziert hatten, in Südamerika ausgetragen. "Seit 1962 hat Chile FIFA-Events auf höchstem Level ausgerichtet, zuletzt die U-17-WM im Jahr 2015. Die organisatorische Erfahrung des Landes, gepaart mit der Leidenschaft der chilenischen Fans, wird eine fantastische Kulisse für die Stars von morgen bieten", begründete FIFA-Präsident Gianni Infantino die Entscheidung. Einen genauen Zeitraum für das Turnier gab der Weltverband in diesem Rahmen noch nicht bekannt.

2026 wird dann Polen die WM der U-20-Juniorinnen ausrichten. "Polen ist ein Land mit einer großartigen Fußballtradition und war Gastgeber einer denkwürdigen FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2019, bei der aufstrebende Stars wie Erling Haaland einen großen Eindruck hinterlassen haben. Die Ausrichtung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2026 wird ein neuer Meilenstein in der polnischen Fußballgeschichte sein, der den Frauenfußball im Land und auf der ganzen Welt fördern wird", so Infantino. Vor der Austragung des Turniers in Polen findet im August 2024 die U-20-WM in Kolumbien statt.