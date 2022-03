U-20-Trainer Wörns gibt 24-Mann-Kader für Italien und England bekannt

U-20-Nationaltrainer Christian Wörns hat am Mittwoch seinen Kader für die Testspiele gegen Italien (24. März) und England (29. März) bekanntgegeben, unter anderem mit drei Freiburgern und 20 Spielern auf Abruf.

Die Spieler der Jahrgänge 2001/2002 treten zunächst im Stadio Guno e Lillo del Duca in Ascoli Picento in einem Testpiel gegen Italien an, am 24. März ab 17 Uhr. Dann geht es nach Colchester, wo sie am 29. März ab 20.30 Uhr im Weston Homes Community Stadium gegen England spielen werden.

Trainer Wörns sagt: "Einige unserer Spieler sind schon länger bei der U 21 dabei, weitere haben die Chance, im März nominiert zu werden. Das stimmt mich glücklich - auch im Wissen, dass die Absprache mit Antonio Di Salvo gut funktioniert, wir die Spieler gemeinsam weiterentwickeln und in der U 20 trotzdem einen breiten Kader für die beiden Duelle mit den Topgegnern Italien und England haben. Wenn wir an die guten Auftritte aus dem Vorjahr gegen Frankreich und Portugal anknüpfen, bin ich mir sicher, dass wir unsere Serie ausbauen und weiter ungeschlagen bleiben."

In der aktuellen Saison gewann die deutsche U 20 ebenso oft wie sie unentschieden spielte, jeweils dreimal, und verlor dabei nicht.

Die Auswahl in der Übersicht

Torhüter

Felix Gebhardt (Basel)

Tim Schreiber (Halle)

Luca Unbehaun (Dortmund)

Abwehrspieler

Christalino Atemona (Hertha II)

Marcel Beifus (St. Pauli)

Marton Dardai (Hertha)

Jamie Lawrence (Bayern München II)

Tan-Kenneth Jerico Schmidt (Freiburg II)

Jamil Siebert (Viktoria Köln)

Mittelfeldspieler

Tim Breithaupt (Karlsruhe)

Kerim Calhanoglu (Schalke)

Soufiane Messeguem (Aue)

Merlin Röhl (Ingolstadt)

Lazar Samardzic (Udinese)

Christopher Scott (Bayern München)

Niklas Tauer (Mainz)

Stürmer

Faride Alidou (HSV)

Emilio Kehrer (Freiburg II)

Tim Lemperle (1. FC Köln)

Abdenego Nankishi (Bremen)

Paul Nebel (Mainz)

Marvin Obuz (1. FC Köln)

Noah Weißhaupt (Freiburg)

Nick Woltemade (Bremen)

Auf Abruf

20 Spieler