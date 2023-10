U-20-Länderspielkader steht - MSV beantragt Verlegung eines Ligaspiels

DFB-Trainer Hannes Wolf hat für die Oktober-Länderspiele der deutschen U-20-Nationalmannschaft seinen Kader nominiert. Der MSV Duisburg beantragte daraufhin die Verlegung eines Drittliga-Spiels.

Nach einem Intermezzo als Assistenztrainer bei der A-Nationalmannschaft ist Hannes Wolf zur deutschen U-20-Nationalmannschaft zurückgekehrt - und schon wieder voll im Geschäft. Für die beiden Oktober-Länderspiele in Portugal (13.10.) und in Dreieich gegen Tschechien (16.10.) hat der DFB-Trainer am Montag drei Torhüter und 20 Feldspieler berufen.

Zum Kader gehört nach seiner U-20-Premiere im September erneut Mittelfeld Caspar Jander vom MSV Duisburg, was beim Drittligisten einerseits natürlich für Freude sorgte, andererseits aber auch ein Terminproblem hervorrief. Weil sich die Länderspiele mit dem Auswärtsspiel der Zebras beim 1. FC Saarbrücken (angesetzt für Sonntag, 15. Oktober, 19.30 Uhr) überschneiden, hat der MSV unter Berufung auf § 34 der DFB-Spielordnung eine Verlegung des Ligaspiels beantragt. Eine Entscheidung seitens des DFB steht noch aus.

Lehrgang beginnt am 9. Oktober

Die deutsche U 20 kommt am Montag, 9. Oktober, auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main zusammen. Einen Tag später reist die DFB-Auswahl nach Portugal, wo es am Freitag, 13. Oktober (ab 16 Uhr), etwa 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lissabon in Leiria gegen die U 20 der Gastgeber geht. Nach der Rückkehr nach Hessen trifft das DFB-Team am Montag, 16. Oktober (ab 18 Uhr), in Dreieich vor den Toren Frankfurts auf Tschechien.

"Wir freuen uns auf die Spiele in Portugal und gegen Tschechien", sagte Wolf. "Unser Ziel ist es, jeden Spieler wieder einen Schritt auf seinem Weg weiterzubringen. Und natürlich wollen wir in beiden Spielen unsere beste Leistung zeigen und sie auch gewinnen."

Der U-20-Kader im Überblick:

Tor: Mio Backhaus (FC Volendam), Tjark Ernst (Hertha BSC), Nahuel Noll (TSG Hoffenheim)

Feld: Mika Baur (SC Freiburg), Hendry Blank (Borussia Dortmund), Ben Bobzien (SC Austria Lustenau), Jens Castrop (1. FC Nürnberg), Pharrel Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Muhammed Damar (Hannover 96), Justin Diel (1. FC Köln), Julian Eitschberger (Hallescher FC), Mattes Hansen (SC Paderborn), Caspar Jander (MSV Duisburg), Yusuf Kabadayi (FC Schalke 04), Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin), Frans Krätzig (FC Bayern München), Nicolas Oliveira Kisilowski (Hamburger SV), Joshua Quarshie (TSG Hoffenheim), Clemens Riedel (SV Darmstadt), Tom Alexander Rothe (Holstein Kiel), Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fürth), Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim), Keke Maximilian Topp (FC Schalke 04)