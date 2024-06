U-19-Trainer Willig verlängert beim VfB - und betritt 2024/25 "Neuland"

Nico Willig bleibt dem VfB Stuttgart erhalten. Der U-19-Trainer verlängerte seinen Vertrag vor einer besonderen Saison. Auch die Coaches der anderen U-Teams sind nun offiziell.

2018/19 stieg Nico Willig mit den VfB-Profis in der Relegation gegen Union Berlin aus der Bundesliga ab, doch das blieb nur ein Abstecher. Seit Sommer 2016 ist der 43-Jährige eigentlich Trainer im Stuttgarter Nachwuchsbereich und seit 2018 für die U 19 zuständig. Nun hat er erneut seinen Vertrag verlängert, der bisherige lief aus.

"Ich freue mich sehr, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Nach acht Jahren im Verein besteht eine starke Verbundenheit zum VfB", wird Willig am Montag vom Klub zitiert. Mit ihm verlängerten auch Co-Trainer Analyse Sebastian Hägele, Torwarttrainer Markus Krauss und Athletiktrainer Philipp Lang. Auch Tobias Rathgeb gehört als Co-Trainer weiter zu Willigs Stab.

Neu sind dagegen die Aufgaben in der kommenden Saison: Weil sich die VfB-Profis für die Champions League qualifiziert haben, darf die U 19 erstmals an der UEFA Youth League teilnehmen. Außerdem kommt die U-19-Liga mit neuem Modus und neuem Namen - DFB-Nachwuchsliga statt U-19-Bundesliga - daher.

"Obwohl ich schon einige Jahre U-19-Trainer bin, werden wir Neuland betreten. Die Vorfreude auf diese neuen Herausforderungen ist groß", sagt Willig, der die vergangene Saison mit seinem Team auf dem dritten Platz abschloss. Und auch NLZ-Direktor Stephan Hildebrandt findet: "Sich auf höchstem Niveau mit internationalen Topmannschaften zu messen, ist ein großer Ansporn für unsere Jungs und wird den Erfahrungsschatz jedes einzelnen Spielers und Trainers erweitern."

Bergemann-Gorski verlässt den VfB

Während auch in der nun drittklassigen U 21 um Chefcoach Markus Fiedler alles beim Alten bleibt, gibt es in den anderen Jahrgängen zum Teil Veränderungen. Co-Trainer Max Bergemann-Gorski hat die von Daniel Jungwirth geleitete U 17 in Richtung 1. FSV Mainz 05 verlassen, dafür rückte mit Florian Wolff der bisherige U-16-Trainer als Assistent auf. Ihn ersetzt in der U 16 Andreas Weinberger, dem bisherigen Ausbildungsleiter im Aufbaubereich. In der U 15 (Mathias Urbani) und U 14 (Marcel Pfeiffer) rücken die Trainer mit ihren Jahrgängen auf.