U-19-Torjäger Kastanaras: Köln und Hertha zeigen Interesse

In der Bundesliga tun sich die Stuttgarter Profis schwer mit dem Toreschießen. In der U 19 trifft Thomas Kastanaras reihenweise. Der Torjäger ist umworben, unter anderem zeigen Hertha und Köln Interesse.

Zwölf Partien, 18 Tore und diese auch noch in der Bundesliga: Davon träumt jeder VfB-Profi. Thomas Kastanaras kann diese Bilanz ausweisen. Wenn auch bisher erst in der deutschen Eliteklasse der Altersklasse U 19. Eine Ausbeute, aller Ehren wert und nicht lange unbemerkt geblieben. Nicht bei Sportdirektor Sven Mislintat und Trainer Pellegrino Matarazzo, die den Deutsch-Griechen bereits zum Training der Profis luden. Nicht bei vielen Profiklubs, die auf der Suche nach Stürmern auf den 19-Jährigen gestoßen sind. Darunter auch der 1. FC Köln und Hertha BSC, die konkretes Interesse zeigen.

Abwerbeversuche, denen der VfB einen Riegel vorschieben möchte. Stuttgart will den griechischen Juniorennationalspieler, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, längerfristig und mit der Perspektive Profikader halten. Dass man Kastanaras und dessen Entwicklung und Perspektiven auf dem Schirm habe, hat der Sportchef bereits kurz vor der Winterpause betont. Der Angreifer sei laut Mislintat "komplett im Fokus. Ein Junge, den wir richtig gut finden. Er stand ein bisschen am Scheideweg, hat sich aber mit einer coolen Mentalität immer weiter herangekämpft".

Warum der Torjäger, der außerdem in 12 Partien in der Regionalligamannschaft des VfB II in dieser und in der vergangenen Saison vier Treffer erzielt hat, nicht längst häufiger unter Matarazzo trainieren durfte, sei einfach zu erklären: "Wenn er nicht immer bei Länderspielen gewesen wäre, wäre er auch im Training oben dabei gewesen."