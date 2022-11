U-19-Nationalspieler Gruda erhält Profivertrag in Mainz

Der 1. FSV Mainz 05 hat seinen Junioren-Nationalspieler Brajan Gruda mit einem "langfristigen Profivertrag" ausgestattet.

"Brajan hat seit seinem Start in unserer U 15 hart und fokussiert daran gearbeitet, jedes Jahr einen weiteren Schritt in Richtung Profikarriere zu machen. Er hat sich hier bei uns im Nachwuchsleistungszentrum toll entwickelt und sich diesen Lizenzspielervertrag mehr als verdient", erklärte Volker Kersting, Direktor Nachwuchsfußball beim 1. FSV Mainz 05, am Freitag. Er ist sicher: "Wenn Brajan so weitermacht, steht ihm der Weg in die Bundesliga offen."

Der 18-jährige Offensivmann hat in der laufenden Bundesliga-Saison für die U 19 der Rheinhessen elf Tore erzielt und vier vorbereitet. Einige Trainingseinheiten mit den Profis liegen auch schon hinter ihm. Ab Sonntag spielt Gruda mit der U 19 des DFB beim Vier-Nationen-Turnier mit.

Gruda ist nach Eniss Shabani, Ben Bobzien, Nelson Weiper und Philipp Schulz das nächste Talent aus dem Mainzer NLZ, das in den vergangenen zwölf Monaten am Bruchweg mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet wurde.