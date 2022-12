U-18-Nationalspieler Torsiello wird Profi

Der gebürtige Darmstädter und aktuelle U-18-Nationalspieler Fabio Torsiello erhält seinen ersten Profi-Vertrag. Der Angreifer unterschrieb bei den Lilien einen Vertrag bis Juni 2026.

Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 befördert Fabio Torsiello zum Profi. Der 17-jährige Deutsch-Italiener erhält ein Arbeitspapier, das bis zum 30. Juni 2026 datiert ist.

U-19-Bundesligaspieler Torsiello, der in dieser Saison vier Tore in sieben Spielen erzielte, hat bei den Profis bereits sein Debüt gegeben. In der 1. Runde des DFB-Pokal wurde er beim 3:0-Erfolg der Lilien über den FC Ingolstadt in der 86. Minute eingewechselt. In der 2. Liga kam er beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld in der 90. Minute auf den Platz.

"Ich habe immer gesagt, dass es mir Spaß macht, junge Spieler wie Fabio zu fördern und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Deshalb ist es schön, dass er seine Zukunft weiter bei den Lilien sieht", wird Cheftrainer Torsten Lieberknecht auf der Vereinswebsite zitiert. "Fabio findet beim SV 98 alles vor, was ein junger Spieler braucht, um zu wachsen und zu reifen. Ich hoffe daher, dass sich seine Entwicklung weiter so positiv gestaltet."

"Ich möchte bei den Profis alles aufsaugen"

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen ersten Profivertrag unterzeichnet habe. Die Lilien haben mir die Chance gegeben, sowohl Zweitliga- als auch Pokalluft zu schnuppern", sagt Neu-Profi Torsiello selbst. "Für das Vertrauen, das sich auch in dem angebotenen Profivertrag zeigt, bin ich ihnen sehr dankbar. Jetzt möchte ich die Möglichkeit nutzen und bei den Profis alles aufsaugen, aber mich natürlich auch beweisen."

Drei Einsätze in der U-18-Nationalmannschaft

Bei den deutschen U-18-Junioren feierte Torsiello kürzlich sein Debüt: Im November absolvierte er drei Länderspiele im Adler-Dress.

"Dass Fabio Torsiello bei uns bleibt und bei den Lilien seine ersten Schritte im Profibereich tätigt, ist das Resultat konstruktiver Gespräche aller Beteiligten. Das Ergebnis ist sowohl für Fabio als auch den SV 98 erfreulich", äußert sich Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

Für die Darmstädter geht es nach der WM-Pause am 28. Januar gegen den SSV Jahn Regensburg in die Rückrunde.