U-18-Nationalspieler Bayindir unterschreibt auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat seinen sechsten Sommer-Neuzugang präsentiert. Junioren-Nationalspieler Aris Bayindir unterschrieb am Dienstag bei den Königsblauen.

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde in Luxemburg geboren und durchlief seine fußballerische Ausbildung bei Hertha BSC. 2022 wechselte Bayindir in die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig, wo er zuletzt in der U 19 Einsätze sammelte. Nun folgt der Schritt in den Profifußball - am Dienstag unterschrieb Bayindir "langfristig" beim FC Schalke 04.

"Aris ist mit beiden Füßen sehr stark am Ball und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler", beschreibt Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots den Neuzugang, der neben für Einsätzen die deutsche U 16 bereits dreimal für die U-18-Nationalmannschaft zum Einsatz kam. "Mit seinen 17 Jahren möchten wir ihm auf Schalke in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben, im Profifußball seine Qualitäten zu zeigen und sich weiterzuentwickeln.“

"Ich möchte zeigen, wie ich diesem Klub weiterhelfen kann"

"Die Schalker Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen klaren Weg für die kommenden Jahre aufgezeigt", erklärt Bayindir selbst seine Entscheidung, in Zukunft für den traditionsreichen Zweitligisten seine Schuhe zu schnüren. "Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte zeigen, wie ich diesem Klub weiterhelfen kann."

Bayindir ist nach Ron-Thorben Hoffmann für das Tor, Anton-Leander Donkor und Adrian Gantenbein für die defensiven Außenbahnen, dem zentralen Mittelfeldspieler Janik Bachmann sowie Außenstürmer Amin Younes der sechste Neuzugang, den die Schalker für die kommende Saison präsentierten.