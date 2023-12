U-17-WM findet ab 2025 jährlich statt

2024 wird das vorerst letzte Jahr ohne eine U-17-WM. Ab 2025 trägt die FIFA das Turnier jährlich aus - was "die Entwicklung des Fußballs völlig verändern" könne.

Die deutschen U-17-Junioren feiern den Finaleinzug bei der WM in Indonesien. FIFA via Getty Images

Die deutsche Nationalmannschaft hat schon bald noch mehr Gelegenheiten, ein U-17-WM-Finale zu bestreiten. Die FIFA hat beschlossen, das Turnier ab 2025 nicht mehr im Zwei-Jahres-Rhythmus auszutragen, sondern jährlich.

"Die U-17-Ebene ist ein wichtiges Alter für einen jungen Fußballer, der seine Karriere aufbaut", sagt der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter Pascal Zuberbühler, der Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA (TSG) ist. "Nach eingehenden Beratungen und Studien hat die FIFA entschieden, dass wir jedes Jahr eine FIFA U-17-Weltmeisterschaft veranstalten müssen."

Nach Angaben des Weltverbands wurde der Beschluss "weltweit begrüßt". Schon in den "anspruchsvollen" Qualifikationsspielen müssten die Spieler ihre gewohnte Umgebung verlassen und sich auf Ungewohntes "wie Reisen, Unterbringung, andere Kulturen, fremde Menschenmengen und Zeitzonenanpassungen einstellen. All dies gehört zum Alltag von A-Nationalspielern, und die Erfahrung in jungen Jahren gibt den Spielern einen wichtigen Entwicklungsschub."

U-17-WM für Spielerentwicklung "unerlässlich"

Auch deswegen sei das Turnier "für die Entwicklung von Fußballern unerlässlich", erklärt der frühere paraguayische Nationalspieler Julio Gonzalez, der mit Zuberbühler in der TSG arbeitet. Eine jährliche U-17-WM "könnte die Entwicklung des Fußballs völlig verändern. Sie könnte auf der ganzen Welt für jedes Kind, das sich als Spieler entwickelt und wächst, einen bedeutenden Unterschied machen."

Die DFB-Junioren haben an diesem Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) im Finale gegen Frankreich erstmals die Chance, U-17-Weltmeister zu werden. Am häufigsten hat den seit 1985 ausgetragenen Wettbewerb Nigeria gewonnen (5), gefolgt von Brasilien (4). Als beste Spieler des Turniers wurden unter anderem Cesc Fabregas (2003), Toni Kroos (2007) und Phil Foden (2017) ausgezeichnet.

Wo das Turnier 2025 ausgetragen wird, steht noch nicht fest.