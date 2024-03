U-17-Weltmeister Schmitt patzt, Millionen-Neuzugang Kusi-Asare kommt über Ansätze nicht hinaus

Im Viertelfinale der Youth League kam für den FC Bayern beim 1:3 gegen Olympiakos Piräus das Aus. Der kicker schildert Eindrücke von den Talenten des Rekordmeisters.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß gab sich auf dem Campus die Ehre, Cheftrainer Thomas Tuchel begutachtete den Nachwuchs des FC Bayern, auch CEO Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ließen sich das Viertelfinale der Youth League nicht entgehen. Die geballte Prominenz des FC Bayern erlebte eine Lehrstunde für die Talente des Rekordmeisters, die sich beim 1:3 (0:3) gegen Olympiakos Piräus in acht desolaten Minuten vor der Halbzeit selber schlugen. "Die Enttäuschung ist sehr groß", gab Trainer René Maric zu, er hatte eine "solide Anfangsphase und eine gute zweite Halbzeit" gesehen.

Beides half nichts, weil U-17-Weltmeister Max Schmitt im Tor vor dem ersten Gegentreffer nicht angespielt hätte werden dürfen, dann einen fatalen Fehlpass spielte. Beim zweiten ließen sich zwei Verteidiger wie die Schulbuben an der Grundlinie ausspielen, den Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte parierte Schmitt erneut nicht. Beim drittem leitete ein Ballverlust des schwedischen Talents Jonah Kusi-Asare vor dem eigenen Sechzehner das Schicksal ein. "Das gehört dazu, das ist Teil der Entwicklung, wir wollen es besser machen in Zukunft", blickte Maric in die Zukunft, schrieb seinen Spielern aber auch ins Lehrbuch: "Die Jungs müssen lernen, auf den Punkt da zu sein, speziell in solchen Spielen, und zwar in jeder Aktion." Zudem kritisierte er die mangelnde Torgefährlichkeit, die seine Mannschaft in der ersten Halbzeit ausstrahlte.

Es ist ein sehr langfristiger Prozess, dass sich so etwas lohnt. Bayerns U-19-Trainer René Maric über die Entwicklung auf dem Bayern-Campus

Insgesamt sieht der Trainer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, die Entwicklung positiv: "Seitdem es den Campus gibt, haben sich viele Sachen entwickelt, sind viele gute Leute geholt, Strukturen gelegt worden. Es ist ein sehr langfristiger Prozess, dass sich so etwas lohnt."

Was hieß das gegen Piräus im Einzelnen? Kusi-Asare kam im Winter für 4,5 Millionen Euro Sockelablöse von AIK Solna. Der 16-Jährige muss sich ganz gewiss erst in einem neuen Land mit neuer Sprache einleben, gegen Piräus kam er über ein paar gute Ansätze nicht hinaus. Lovro Zvonarek, der im Januar für ein paar Sekunden sein Bundesliga-Debüt beim 3:2 in Augsburg gefeiert hatte, trieb das Team an, verkörperte am ehesten Erwachsenen-Fußball. Adam Aznou, der ebenfalls schon bei Tuchel im Kader auftauchte, enttäuschte auf der rechten offensiven Außenbahn und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. U-17-Weltmeister Schmitt patzte im Tor. Und die beiden anderen Champions? Linksverteidiger Maximilian Hennig machte es ordentlich, Stürmer Robert Ramsak erzielte den einzigen Bayern-Treffer, er wechselt im Sommer zu RB Leipzig.