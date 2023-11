U 17 vor dem Viertelfinale: Voller Fokus auf Spanien - neben 16 Klausuren

Auch für die besten Nachwuchsfußballer Deutschlands gibt es keine Ausnahmen. Die Schule steht während der U-17-WM in Indonesien nicht still. Am Freitagmorgen aber steht der Traum vom Titel wieder im Vordergrund.

Immer wieder klettert das Thermometer in dieser Woche bis an die 40-Grad-Marke. Dazu kommt die hohe Luftfeuchtigkeit. Jedes Fußballspiel in Indonesien kommt derzeit einem gemäßigtem Saunagang gleich. Vier Mal bewies der deutsche Nachwuchs schon, mit den ungewohnten Gegebenheiten umgehen zu können. Auf die zumindest ergebnistechnisch perfekte Gruppenphase folgte am vergangenen Dienstag im Achtelfinale der 3:2-Erfolg über die USA. Kurz durchatmen, länger nicht. Denn schon am Freitag (9.30 Uhr deutscher Zeit, LIVE! bei kicker) steht das Viertelfinale gegen Spanien an.

"Wir müssen mit den Temperaturen umgehen. Die Spieler müssen damit umgehen, dass sie körperlich müde werden. Sie haben immer nur zwei Tage zwischen den Spielen, um zu regenerieren. Der richtige Umgang damit wird das Nadelöhr sein, durch das wir gehen müssen, wenn wir bis zum Ende hierbleiben wollen", erklärt Trainer Christian Wück. Gegen die US-Amerikaner stand dieses "hierbleiben" mächtig auf der Kippe. Doch nach dem späten 2:2-Ausgleichstreffer legten die deutschen in Person von Joker Bilal Yalcinkaya mit dem noch späteren Siegtreffer nach.

Die individuelle Klasse von Moerstedt, Darvich und Co.

Der Viertelfinaleinzug war zwar etwas glücklich, die Art und Weise des Weiterkommens belege laut Wück aber die Stärken der Mannschaft. "Wir haben eine unheimliche Mentalität im Team. Wir geben niemals auf und versuchen, aus allem das Beste zu machen. Unsere Verteidiger können verteidigen, unsere Stürmer treffen. Das sind die Tugenden, die deutsche Teams hier im Ausland immer ausgezeichnet haben", beschreibt der Coach, für den die "individuelle Qualität der Spieler heraussticht".

Im Sturmzentrum hat Stürmer Max Moerstedt in drei Spielen schon drei Tore auf seinem Konto. Als der Hoffenheimer im letzten Gruppenspiel gegen Venezuela (3:0) eine Pause bekam, traf sein Vertreter Robert Ramsak doppelt. Hinter den Angreifern beweist Noah Darvich einmal mehr, welches Talent sich der FC Barcelona im Sommer aus Freiburg geangelt hat. Dazu kommt die Defensive, aus der zuletzt - typisch für deutsche Teams - mit Max Schmitt vom FC Bayern der Torhüter herausragte. "Ich habe es schon mal gesagt, dass wir eine Mannschaft zusammengestellt haben, die an die deutschen Teams der 80er- und 90er-Jahre erinnert", so Wück.

Mathe und Bio zwischen USA und Spanien

Auf dem Weg bis ins WM-Finale liegt aber noch die ein oder andere Hürde, die etwas ungewöhnlich erscheint. Denn neben den spanischen Fußballern müssen sich die Kicker auch mit Kurvendiskussionen und Photosynthese beschäftigen. "Die Jungs haben hier in Indonesien 16 Klausuren geschrieben - neben dem Fußball. Sie können sich nicht nur auf Fußball konzentrieren. Deswegen ist die Leistung umso höher einzuschätzen", betont Wück.

Weniger als 24 Stunden vor dem nächsten Duell liegt der volle Fokus aber wieder auf dem Sport. "Die Gegner, die jetzt noch im Turnier sind, sind echte Hausnummern im Jugendfußball. Spanien im Viertelfinale, Argentinien oder Brasilien in einem möglichen Halbfinale - es wird nicht einfacher werden", weiß Wück. Nicht einfacher, aber etwas anders dürfte es am Freitag zumindest klimatisch werden. "Nur" 30 Grad, dafür viel Regen, sind in Jakarta für das Duell gegen Spanien gemeldet.