U 17 verzückt: "Nach ihrer Mentalität sehnen sich viele in Deutschland"

Deutschlands U-17-Junioren wollen bei der Weltmeisterschaft das Finale perfekt machen. Auch gegen Argentinien soll das bisherige Erfolgsrezept aus Qualität und Mentalität wieder zum Tragen kommen.

Fünf Spiele, fünf Siege: Mit großen individuellen Qualitäten und zur Freude vieler Fans auch mit den oftmals vermissten klassischen deutschen Tugenden sind die DFB-Talente ins WM-Halbfinale vorgedrungen. In diesem wartet an diesem Dienstag (9.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Argentinien, das im Viertelfinale Brasilien beim 3:0 die Grenzen aufzeigte. Besonders zu achten ist dabei auf Kapitän Claudio Echeverri, dem weltweit vielleicht besten Spieler des Jahrgangs.

DFB-Trainer Christian Wück setzt auch gegen die Argentinier auf die besonderen Merkmale seiner Auswahl. "Die individuelle Qualität der Spieler sticht heraus. Ich habe es schon mal gesagt, dass wir eine Mannschaft zusammengestellt haben, die an die deutschen Teams der 80er- und 90er-Jahre erinnert", sagte Wück der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Verteidiger können verteidigen, unsere Stürmer treffen. Das sind die Tugenden, die deutsche Mannschaften hier im Ausland immer ausgezeichnet haben."

Dazu gehöre auch die herausragende Mentalität der Mannschaft. "Nach ihrer Mentalität sehnen sich viele in Deutschland. Wir müssen generell zu unserer deutschen Mentalität mit großem Willen zurück. Da wollten wir die Jungs hinführen, und ich glaube, das ist uns gut gelungen", wird Wück, der mit der U-17-Nationalmannschaft den ersten deutschen Titel in dieser Altersklasse anstrebt, vom DFB zitiert.

"Wir müssen von dem Gedanken des Ballbesitzes weg. Wir müssen wieder mehr über Effektivität reden in Deutschland." Christian Wück

Taktisch will er nichts groß verändern. "Wir hatten zwar nicht viel Ballbesitz, aber auch wenig zugelassen und gegen technisch starke Spanier verdient gewonnen", blickte der Coach auf das 1:0 im Viertelfinale zurück. Zudem betonte er: "Wir müssen von dem Gedanken des Ballbesitzes weg. Wir müssen wieder mehr über Effektivität reden in Deutschland. Da sind wir auf einem guten Weg."

Der DFB freut sich nach kräftigen Stimmungsdämpfern für die A-Nationalmannschaft über die furiosen Auftritte einer neuen Generation. Angeführt wird diese von Kapitän Noah Darvich, der unterstrich: "Wir brauchen auch gegen Argentinien wieder die Mentalität der vergangenen Spiele. Diese zeichnet uns aus und macht uns als Team stark."

Brunner: "Brauchen auch ein bisschen Glück"

"Wir gönnen uns untereinander den individuellen Erfolg und funktionieren auch deshalb so gut gemeinsam", sagte Paris Brunner, der gegen Spanien den siegbringenden Elfmeter herausholte und verwandelte, und ergänzte: "Wir alle gehen jetzt noch einen Tick selbstbewusster in das Halbfinale. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist während der vergangenen Tage und gerade durch die beiden erarbeiteten Siege gegen die USA und Spanien nochmal besser geworden."

Die Vorbereitung auf das Halbfinale sehe so aus: "Wir schauen uns Szenen der Argentinier an und leiten daraus unseren Plan ab", so das BVB-Talent. "Für den Finaleinzug brauchen wir aber auch ein bisschen Glück - das ist nach so vielen Spielen in kurzer Zeit und krassen klimatischen Verhältnissen auch klar." Ob den DFB-Junioren das Glück in die Karten spielt, zeigt sich im Manahan Stadium von Surakarta.