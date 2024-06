Tzimas entscheidet sich für den FCN: Sturmtalent im Anflug auf Nürnberg

Wie der kicker bereits am Samstag berichtete, leiht der 1. FC Nürnberg den 18-jährigen Stürmer Stefanos Tzimas vom griechischen Meister PAOK aus - nicht nur der Club war am Stürmer dran.

Darf sich in der kommenden Saison in einem neuen Land beweisen: Stefanos Tzimas. IMAGO/Action Plus

Tzimas wird am späten Dienstagnachmittag in der Frankenmetropole erwartet und soll den obligatorischen Medizincheck am Mittwoch vollziehen. Danach soll der Stürmer erstmals mit der Mannschaft um Neu-Trainer Miroslav Klose trainieren. Der einstige Weltklassestürmer Klose war für das Offensivtalent offenbar ein wichtiger Grund, um nach Nürnberg zu wechseln. Neben dem Club hätten auch etwa der FC Lugano und zwei niederländische Klubs Tzimas gerne verpflichtet.

Wenn der 18-jährige Grieche voraussichtlich am Mittwoch unterschreibt, wird er zum sechsten Sommer-Neuzugang für den Club. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Angreifer in 24 meist Kurzeinsätzen und insgesamt nur 528 Spielminuten fünf Tore, legte zudem einen Treffer auf. In Nürnberg sollen sich die Zahlen deutlich erhöhen.

Kania aktuell einziger Konkurrent - Daferner ohne Zukunft

Nach Transfers im Tor, der Abwehr und im Mittelfeld ist Tzimas außerdem die erste neue Offensivkraft, die zum FCN wechselt. Am Valznerweiher trifft der Mittelstürmer noch auf nicht allzu große Konkurrenz, ist Julian Kania, der in der abgelaufenen Saison größtenteils nur bei Nürnbergs Zweitvertretung eingesetzt und dort Torschützenkönig der Regionalliga Bayern (24 Tore) wurde, doch der einzige echte Mittelstürmer im Kader. Christoph Daferner, der von seiner Leihe von Fortuna Düsseldorf zurückkehrt, wurde für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Beim FCN konnte der 26-jährige Angreifer nie wirklich an seine starken Leistungen bei Dynamo Dresden anknüpfen.