"Typisch Bundesliga": Jicha kritisiert Derby-Terminierung

THW-Coach Filip Jicha hat die Handball-Bundesliga in Bezug auf die Ansetzung des zweiten Nordderbys der "Zebras" beim Titelrivalen SG Flensburg-Handewitt kritisiert.

Die Partie des 31. Spieltags wurde für den 19. Mai 2022 terminiert - zwischen den beiden Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League.

"Das ist leider typisch Bundesliga. Für die meisten Spieler ist der Champions-League-Titel definitiv wichtiger als die Meisterschaft, schon das Final Four in Köln zu erreichen ist wie ein Bundesliga-Titel", sagte der Tscheche im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

An einen erneuten Zweikampf in der Liga zwischen Kiel und Flensburg glaubt der THW-Coach nicht. Jicha: "Stand jetzt erwarte ich mehr. Berlin, Magdeburg, die Rhein-Neckar Löwen und auch Melsungen, das definitiv in diese Riege vorstoßen kann."

