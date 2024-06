"Typisch britischer Innenverteidiger": Knight wird Hannovers erster Neuzugang

In Josh Knight hat Hannover 96 den ersten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Der Verteidiger kommt ablösefrei vom englischen Drittligisten Petersborough United an den Maschsee.

Will nächstes Jahr bei Hannover 96 jubeln: Josh Knight. picture alliance / Action Plus

Der erste Neuzugang für die kommende Saison ist fix bei Hannover 96: Wie der Verein am Dienstag vermeldete, schließt sich der englische Verteidiger Josh Knight den Niedersachsen an und unterschreibt einen Vertrag bis 2026 samt Option auf ein weiteres Jahr. Zuletzt war der 26-Jährige beim englischen Drittligisten Petersborough United angestellt, sein Vertrag in der Kathedralen-Stadt war ausgelaufen.

"Josh ist ein sehr kompletter Innenverteidiger mit starker Zweikampfführung, einem guten Spielaufbau und einer hohen Präsenz bei Standardsituationen - sowohl defensiv als auch offensiv", wird 96-Sportdirektor Marcus Mann in der Vereinsmitteilung zitiert. "Wir freuen uns, dass wir ihn dafür gewinnen konnten, nach Deutschland und zu Hannover 96 zu kommen."

Aufstieg in die Championship knapp verpasst

Seine fußballerische Ausbildung genoss Knight bei Premier-League-Rückkehrer Leicester City und wechselte im Sommer 2021 nach Leihen zu Petersborough und den Wycombe Wanderers fest zu "The Posh". Insgesamt bringt es der 26-Jährige auf 105 Einsätze in der drittklassigen League One und 73 Partien in der zweitklassigen Championship sowie unter anderem auf elf Einsätze im FA Cup.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der Innenverteidiger, der auch rechts hinten oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, 43 von möglichen 46 Spielen in der League One für Petersborough (fünf Tore und drei Assists). Mit "The Posh" gewann der Defensivmann darüber hinaus die unterklassige EFL-Trophy und scheiterte - trotz eines Tores von Knight - nach Platz vier in der Liga erst im Halbfinale der Aufstiegsrunde zur 2. Liga an Oxford United.

"Mag es, den Ball für meine Mannschaft zu gewinnen"

"Vom ersten Moment an hatte das, was die Verantwortlichen von Hannover 96 mir vom Klub und den Plänen für die neue Saison berichtet haben, mein Interesse extrem geweckt", erzählt Knight über die Vertragsverhandlungen - ein Besuch eines 96-Heimspiels habe dann endgültig den Ausschlag gegeben.

Und der Engländer gibt den 96-Fans auch schon einen Ausblick auf seine Spielweise: "Ich würde mich selbst schon als typisch britischen Innenverteidiger bezeichnen, mag es, Zweikämpfe zu führen und den Ball für meine Mannschaft zu gewinnen."